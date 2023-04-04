6 марта Алина узнала, что Да Винчи решил возглавлять штурмовую группу, которая заходила в Богдановку. Тогда из-за этого они поссорились, потому что девушка заявила, что это было "безответственно" со стороны защитника. Об этом парамедик рассказала в интервью Front 18.

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По словам Алины, в 5 утра 7 марта она уехала на дежурство. За день до этого пара очень поругалась, потому что "Да Винчи" пошел с ребятами на штурм.

Он возглавлял штурмовую группу, которая входила в Богдановку. Я сказала, что это безответственно по отношению ко мне, к нашим отношениям, и к батальону и ко всем людям, которые за ним едут,

– рассказала девушка.

Тогда же пара договорилась, что Да Винчи не лезет на самый передок, а Алина не лезет на рожон. И уже вечером влюбленные "заключили перемирие", что никто никуда не выходит.

7 марта Алина была со своей группой медиков. За 30 минут до сообщения о тяжелом "трехсотом" любимый написал девушке и спросил, как у них дела и все ли хорошо. В тот день было тихо и без ранений.

"Проходит минут 30 и мне говорят, что есть тяжелый "трехсотый". Я сразу поняла, что это "Да Винчи", хотя никто не сказал мне этого. Это было внутреннее чувство, я просто это почувствовала. Я взяла вторую рацию и боялась, что он не выйдет на связь. Я вызываю, а он молчит", – рассказала Алина.

Тогда девушка надела каску и поехала за раненым. По словам Алины, ее трясло как перед экзаменом, потому что она уже чувствовала душой, что это был ее любимый. К сожалению, ощущение парамедика не подвело…

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