До встречи в суде: Алина Михайлова прокомментировала обвинения в покупке Mercedes во время сбора
- Алина Михайлова, командир медицинской службы "Ульф", отрицает обвинения в использовании донатов для покупки личного автомобиля.
- По словам военной, она прошла банковский мониторинг и предоставила все необходимые справки о доходах.
- Михайлова добавила, что подаст в суд из-за клеветы.
Командир медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова отрицает обвинения в якобы использовании донатов для покупки личной машины. Она также заявила, что подаст в суд из-за клеветы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Михайловой на ее фейсбук-странице.
Как Алина Михайлова комментирует обвинения?
Блогер Мирослав Олешко, который находится под санкциями СНБО и фигурирует в уголовных производствах СБУ, обвинил Алину Михайлову в том, что она приобрела кроссовер Mercedes GLA 200 за 61 тысячу долларов якобы "во время сбора донатов" на 108 отдельный штурмовой батальон "Волки Да Винчи".
Сама же Михайлова заявила, что автомобиль она приобрела в кредит за собственные официальные средства. Она отметила, что прошла банковский мониторинг и предоставила все необходимые справки о доходах. По ее словам, это ее законный выбор, на который она имеет право.
Любые упреки об использовании донатов – откровенная ложь и клевета. Никаких сборов на авто не было. Все мои доходы прозрачны, легальны и подтверждены,
– добавила Михайлова.
Военная отметила, что слив ее персональных данных из закрытых реестров МВД является незаконным. Она также подчеркнула, что это не только удар лично по ней, но и опасный прецедент для всех военнослужащих, которые сейчас защищают страну.
Я подаю иск и в суде докажу ложность распространенной информации. Потому что я военная. Я взяла кредит. Я имею на это право,
– подытожила Алина Михайлова.
По ее словам, теперь выбор за обществом: доверять "Мирославам Олешко, которые сбежали из страны", или военной, которая с 2014 года держит оборону и продолжает защищать Украину.
Что известно о Мирославе Олешко?
- 1 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции блогера Мирослава Олешко, который незаконно выехал за границу.
- Известно, что после того, как пригодность Олешко к военной службе была подтверждена, блогер получил вызов в ТЦК. В августе 2023 года он выехал из Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.
- В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательства противоправной деятельности блогера Мирослава Олешко, на основании которых ему объявили о подозрении. По материалам дела, он занимается информационно-подрывной деятельностью, которая вредит ВСУ.