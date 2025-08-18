Блогер Мирослав Олешко, который находится под санкциями СНБО и фигурирует в уголовных производствах СБУ, обвинил Алину Михайлову в том, что она приобрела кроссовер Mercedes GLA 200 за 61 тысячу долларов якобы "во время сбора донатов" на 108 отдельный штурмовой батальон "Волки Да Винчи".

Сама же Михайлова заявила, что автомобиль она приобрела в кредит за собственные официальные средства. Она отметила, что прошла банковский мониторинг и предоставила все необходимые справки о доходах. По ее словам, это ее законный выбор, на который она имеет право.

Любые упреки об использовании донатов – откровенная ложь и клевета. Никаких сборов на авто не было. Все мои доходы прозрачны, легальны и подтверждены,

– добавила Михайлова.

Военная отметила, что слив ее персональных данных из закрытых реестров МВД является незаконным. Она также подчеркнула, что это не только удар лично по ней, но и опасный прецедент для всех военнослужащих, которые сейчас защищают страну.

Я подаю иск и в суде докажу ложность распространенной информации. Потому что я военная. Я взяла кредит. Я имею на это право,

– подытожила Алина Михайлова.

По ее словам, теперь выбор за обществом: доверять "Мирославам Олешко, которые сбежали из страны", или военной, которая с 2014 года держит оборону и продолжает защищать Украину.

Что известно о Мирославе Олешко?