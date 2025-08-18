До зустрічі в суді: Аліна Михайлова прокоментувала звинувачення в купівлі Mercedes під час збору
Командирка медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова заперечила звинувачення у нібито використанні донатів для купівлі особистої автівки. Вона також заявила, що подасть до суду через наклеп.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Михайлової на її фейсбук-сторінці.
Як Аліна Михайлова коментує звинувачення?
Блогер Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО та фігурує в кримінальних провадженнях СБУ, звинуватив Аліну Михайлову в тому, що вона придбала кросовер Mercedes GLA 200 за 61 тисячу доларів нібито "під час збору донатів" на 108 окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі".
Сама ж Михайлова заявила, що автомобіль вона придбала у кредит за власні офіційні кошти. Вона наголосила, що пройшла банківський моніторинг і надала всі необхідні довідки про доходи. За її словами, це її законний вибір, на який вона має право.
Будь-які закиди про використання донатів – відверта брехня й наклеп. Жодних зборів на авто не було. Усі мої доходи прозорі, легальні та підтверджені,
– додала Михайлова.
Військова наголосила, що злив її персональних даних із закритих реєстрів МВС є незаконним. Вона також підкреслила, що це не лише удар особисто по ній, а й небезпечний прецедент для всіх військовослужбовців, які нині захищають країну.
Я подаю позов і в суді доведу неправдивість поширеної інформації. Бо я військова. Я взяла кредит. Я маю на це право,
– підсумувала Аліна Михайлова.
За її словами, тепер вибір за суспільством: довіряти "Мирославам Олешкам, які втекли з країни", чи військовій, яка з 2014 року тримає оборону і продовжує захищати Україну.
Що відомо про Мирослава Олешка?
- 1 травня президент України Володимир Зеленський запровадив персональні санкції блогера Мирослава Олешка, який незаконно виїхав за кордон.
- Відомо, що після того, як придатність Олешка до військової служби була підтверджена, блогер отримав виклик до ТЦК. У серпні 2023 року він виїхав з України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.
- У листопаді 2023 року Служба безпеки України повідомила, що зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка, на підставі яких йому оголосили про підозру. За матеріалами справи, він займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.