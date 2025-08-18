Блогер Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО та фігурує в кримінальних провадженнях СБУ, звинуватив Аліну Михайлову в тому, що вона придбала кросовер Mercedes GLA 200 за 61 тисячу доларів нібито "під час збору донатів" на 108 окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі".

Сама ж Михайлова заявила, що автомобіль вона придбала у кредит за власні офіційні кошти. Вона наголосила, що пройшла банківський моніторинг і надала всі необхідні довідки про доходи. За її словами, це її законний вибір, на який вона має право.

Будь-які закиди про використання донатів – відверта брехня й наклеп. Жодних зборів на авто не було. Усі мої доходи прозорі, легальні та підтверджені,

– додала Михайлова.

Військова наголосила, що злив її персональних даних із закритих реєстрів МВС є незаконним. Вона також підкреслила, що це не лише удар особисто по ній, а й небезпечний прецедент для всіх військовослужбовців, які нині захищають країну.

Я подаю позов і в суді доведу неправдивість поширеної інформації. Бо я військова. Я взяла кредит. Я маю на це право,

– підсумувала Аліна Михайлова.

За її словами, тепер вибір за суспільством: довіряти "Мирославам Олешкам, які втекли з країни", чи військовій, яка з 2014 року тримає оборону і продовжує захищати Україну.

Що відомо про Мирослава Олешка?