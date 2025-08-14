Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Александра Ширшина в Facebook.

Что известно об увольнении Ширшина?

Александр Ширшин, который в мае подал рапорт на увольнение из-за "дебильных заданий" от командования и неоправданные потери среди личного состава, оставил должность командира батальона 47 ОМБр.

Официально не комбат. Пришло время оставить свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили непростой путь, с которыми "росли" и учились воевать,

– написал он.

Военный поблагодарил побратимов "за честь служить бок о бок с невероятно достойными людьми" и выразил уверенность, что его бойцы имеют достаточно сил и упорства, чтобы "продолжать нелегкое дело и достичь успеха".

Ширшин не уточнил, продолжит ли он воевать и в составе какого подразделения, но намекнул на давление со стороны командования, которое, по его словам, ищет "повод для очередного расследования", "буквально считая гвозди в распоряжении батальона".