Вероятно, речь идет о Курском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Ширшина.

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Почему Ширшин решил подать в отставку

В своих соцсетях комбат 47-й бригады заявил, что "политические игры" и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям.

Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом кроме как к провалам не приводит ни к чему. Все, на что способны – выговоры, расследования, наложение взысканий,

– написал Александр Ширшин.

Он добавил, что соответствующий рапорт уже написан и выразил надежду, что в ближайшее время его снимут с должности. А также отметил, что скоро сможет рассказать о некоторых моментах журналистам.

Кроме этого, Ширшин саркастически обратился к Генштабу ВСУ. Он "поблагодарил" и сказал, что надеется на то, что "ваши дети тоже будут в пехоте и будут выполнять ваши задачи".