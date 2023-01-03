Воина зовут Александр Ширшин. Он выпускник магистерской программы по управлению неприбыльными организациями Института лидерства и управления УКУ.

Напомним "Высшая честь для автора": сеть облетела фото военного, читающего в окопе

Что известно об Александре Ширшине

Александр родился в июне 1994 года в Николаеве. Один его дедушка был грузином, бабушка болгаркой. Второй дедушка – казахом, а бабушка – украинкой. Когда ему исполнилось 5 лет, семья переехала в Крым.

После окончания школы уехал учиться в Севастопольский национальный университет ядерной энергетики и промышленности в 2010 году. Там же учился на военной кафедре, готовился получить кандидата в мастера спорта по боксу. Однако все изменил 2014 год – из-за оккупации Крыма Александр переехал в Одессу, где окончил военную кафедру. Затем учился в Харькове, а затем в Польше.

Вернувшись в Украину, Александр Ширшин поехал волонтером в прифронтовый город Светлодарск. Там Александр объединил местную молодежь вокруг себя. Вместе с другими волонтерами отремонтировал старый спортивный зал в Новолуганске и учредил секцию бокса. Кроме спорта он организовывал поездки для подростков за пределы города, области и региона. Также организовывал для них литературные кружки, тренинги, мастер-классы и досуг.

С 2017 по 2019 год учился в Львове в Украинском католическом университете. После окончания университета и рождения второго ребенка Александр с семьей переехал с Востока. С 2019 по 2020 годы он работал руководителем программы "Общественное развитие" ячейки Украинской академии лидерства Черновцы. С конца 2020 года и до полномасштабного вторжения работал в компании "Модуль ИТР".

За несколько дней до полномасштабного российского вторжения Александр подписал контракт в резерв в 80-ую отдельную десантную-штурмовую бригаду, ведь чувствовал приближение новой войны и не мог стоять в стороне. Накануне нападения России ему позвонили по телефону и вызвали в часть, а уже 24 февраля Александр выехал на передовую.



Александр Ширшин / Фото УКУ

В июле в боях воин был ранен и чудом выжил. Тогда же в боях погиб его друг и собрат. За боевую победу Александр получил орден "За мужество" третьей степени. После лечения снова вернулся на фронт и сейчас защищает Украину в направлении Кременная – Сватово, где собственно и была сделана фотография.

Напомним, Александр читал книгу "Путь к несвободе" историка Тимоти Снайдера. Автора так растрогала фотография, что в своем твиттере он написал на украинском языке "Высшая честь для автора – читатель".