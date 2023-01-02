Украинский защитник в окопе читал книгу Тимоти Снайдера "Путь к несвободе: Россия, Европа, Америка". Поэтому автор не смог обойти эту фотографию своим вниманием.

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Фото воина облетело сеть

Фото воина, который в окопе читает книгу, изрядно тронуло украинцев. Кто-то может говорить, что нет времени на то, чтобы читать книги, а наш защитник доказывает – время найдется, главное, чтобы было желание. Читать можно и в окопе.

Воин читал книгу, в которой Тимоти Снайдер исследует попытки России повлиять на западные демократии и влияние философа Ивана Ильина на диктатора Владимира Путина и в целом на современную страну-агрессору.

Историк опубликовал фотографию в своем твиттере и добавил лаконичную подпись на украинском языке.

Самая высокая честь для автора – читатель,

– написал Снайдер.



Украинский воин читает книгу Тимоти Снайдера в окопе / Фото с твиттера Тимоти Снайдера

В комментариях пользователи сети увлекаются как Тимоти Снайдером и его трудом, так и воином, называя фотографию исторической.