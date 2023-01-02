Український захисник в окопі читав книгу Тімоті Снайдера "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка". Тому автор не зміг оминути цю світлину своєю увагою.
Зверніть увагу Військовий заспівав новорічну колискову своєму новонародженому синові: зворушливе відео
Фото воїна облетіло мережу
Фото воїна, який в окопі читає книгу, неабияк зворушило українців. Хтось може казати, що не має часу на те, щоб читати книги, а наш захисник доводить – час знайдеться, головне аби було бажання. Читати можна і в окопі.
Воїн читав книгу, в якій Тімоті Снайдер досліджує спроби Росії вплинути на західні демократії та вплив філософа Івана Ільїна на диктатора Владіміра Путіна та загалом на сучасну країну-агресорку.
Історик опублікував світлину у своєму твітері та додав лаконічний підпис українською мовою.
Найвища честь для автора – читач,
– написав Снайдер.
Український воїн читає книгу Тімоті Снайдера в окопі / Фото з твітеру Тімоті Снайдера
У коментарях користувачі мережі захоплюються як Тімоті Снайдером і його працею, так і воїном, називаючи світлину історичною.