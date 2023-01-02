Український захисник в окопі читав книгу Тімоті Снайдера "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка". Тому автор не зміг оминути цю світлину своєю увагою.

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Фото воїна облетіло мережу

Фото воїна, який в окопі читає книгу, неабияк зворушило українців. Хтось може казати, що не має часу на те, щоб читати книги, а наш захисник доводить – час знайдеться, головне аби було бажання. Читати можна і в окопі.

Воїн читав книгу, в якій Тімоті Снайдер досліджує спроби Росії вплинути на західні демократії та вплив філософа Івана Ільїна на диктатора Владіміра Путіна та загалом на сучасну країну-агресорку.

Історик опублікував світлину у своєму твітері та додав лаконічний підпис українською мовою.

Найвища честь для автора – читач,

– написав Снайдер.



Український воїн читає книгу Тімоті Снайдера в окопі / Фото з твітеру Тімоті Снайдера

У коментарях користувачі мережі захоплюються як Тімоті Снайдером і його працею, так і воїном, називаючи світлину історичною.