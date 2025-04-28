Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду "Магура".

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Бойцы "Магуры" продолжают уничтожать врага

Военные "Магуры" рассказали, что их полоса ответственности остается в приоритете у россиян, поэтому давление вражеской пехоты на фронте постоянное.

Оккупантов приходится вылавливать по одному, ведь в скоплениях они ходят редко,

– добавили бойцы.

Однако даже мелкие группы не спасают российских захватчиков от мастерства пилотов батальона беспилотных систем "Стрикс".

По словам украинских военных, пилот с позывным "Симба" вылетал за антенной и увидел двух врагов.

Далее – мастерский прилет нашей FPV просто в "центр принятия решений" вражеского штурмовика. Один – двухсотый, второй – трехсотый,

– говорится в публикации.

Бойцы "Магуры" уничтожают оккупантов: смотрите видео

К слову, недавно Силы специальных операций Украины уничтожили группу морпехов российской 810 бригады в Курской области. В результате успешной работы военным также удалось заставить двух оккупантов сдаться в плен.