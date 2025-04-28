Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду "Маґура".

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Бійці "Маґури" продовжують нищити ворога

Військові "Маґури" розповіли, що їхня смуга відповідальності залишається в пріоритеті в росіян, тому тиск ворожої піхоти на фронті постійний.

Окупантів доводиться виловлювати по одному, адже в скупченнях вони ходять рідко,

– додали бійці.

Однак навіть дрібні групи не рятують російських загарбників від майстерності пілотів батальйону безпілотних систем "Стрікс".

За словами українських військових, пілот з позивним "Сімба" вилітав за антеною та побачив двох ворогів.

Далі – майстерний приліт нашої FPV просто в "центр прінятія рєшеній" ворожого штурмовика. Один – двухсотий, другий – трьохсотий,

– йдеться в дописі.

Бійці "Маґури" знищують окупантів: дивіться відео

До слова, нещодавно Сили спеціальних операцій України знищили групу морпіхів російської 810 бригади на Курщині. Унаслідок успішної роботи військовим також вдалося змусити двох окупантів здатися у полон.