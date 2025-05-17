Ймовірно, йдеться про Курський напрямок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Ширшина.

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Чому Ширшин вирішив подати у відставку

У своїх соцмережах комбат 47-ї бригади заявив, що "політичні ігри" та оцінка реального стану справ не відповідає ані дійсності, ані можливостям.

Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні – догани, розслідування, накладання стягнень,

– написав Олександр Ширшин.

Він додав, що відповідний рапорт вже написано та висловив сподівання, що найближчим часом його знімуть з посади. А також зазначив, що скоро зможе розповісти про деякі моменти журналістам.

Окрім цього, Ширшин саркастично звернувся до Генштабу ЗСУ. Він "подякував" та сказав, що сподівається на те, що "ваші діти теж будуть в піхоті та виконуватимуть ваші задачі".