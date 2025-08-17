В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли удар по колонне россиян в Курской области. Из-за этого пострадал российский генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

В результате ему ампутировали руку и ногу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Какие ранения получил Абачев?

Ночью под украинский удар попала колонна оккупантов на трассе Рыльск – Хомутовка, что в Курской области России. В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Эседулла Абдулмуминович Абачев.

Он является заместителем командующего группировки войск "Север" российской армии. Самолетом военно-транспортной авиации раненого доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве.

В результате ранений Абачеву ампутированы рука и нога. ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие,

– говорится в сообщении.

Напомним, что еще в 2022 году ему сообщили о подозрении в умышленных действиях по изменению территории и государственной границы Украины, а также ведении агрессивной войны. На тот момент он еще имел звание генерал-майора.