Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

По предварительным данным, в результате удара высокоточным средством поражения ликвидирован командир бригады с позывным "Днепр" и пять человек оперативного состава.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.