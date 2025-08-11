Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про удар по ворожому пункту управління?

Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти ворога. Ввечері 11 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади противника на тимчасово окупованій території Донеччини.

За попередніми даними, внаслідок удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та 5 осіб оперативного складу,

– ідеться в повідомленні.

В Генштабі додали, що детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

