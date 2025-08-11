Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода. Українські розвідники успішно знищили одну з найсучасніших російських радіолокаційних станцій "Єнісєй" на окупованому півострові.

Українська розвідка знищила одну з найсучасніших РЛС РФ у Криму

Ця багатофункціональна РЛС є частиною зенітної ракетної системи С-500 "Прометей" і виконує ключову роль у виявленні повітряних цілей, включно з балістичними ракетами та космічними об’єктами.

Про ураження "Єнісею" повідомило Головне управління розвідки Міноборони України 7 серпня. Спочатку було заявлено про знищення кількох радіолокаційних систем у Криму, а після детального аналізу відео українськими аналітиками підтверджено, що серед них була саме найновіша РЛС 98Л6 "Єнісєй".

"Єнісєй" – це одна з найновіших розробок російського ВПК, прийнята на озброєння у травні 2021 року. Вона оснащена активною фазованою антенною решіткою (АФАР), що забезпечує надвисоку точність виявлення та супроводу цілей на дальностях понад 600 кілометрів і на висотах понад 100 кілометрів – на межі повітряного і космічного простору. Ця РЛС має також пасивний режим роботи, що дозволяє непомітно відслідковувати ворожі сигнали.

За словами військових експертів, "Єнісєй" є унікальним за своїми можливостями – вона працює у секторному режимі, що дозволяє ефективно видавати цілевказівки по балістичних ракетах, а також супроводжувати свої власні зенітні ракети й точно визначати ураження цілі. Через обмежену кількість таких систем у ЗС Росії, її втрата є значним ударом для обороноздатності окупантів.

Це не просто жирна ціль, це найжирніша ціль,

– зазначає підколковник запасу ЗСУ.

Він пояснив, що "Єнісєй" – це очі найсучаснішого російського ЗРК С-500, який призначений для боротьби з гіперзвуковою зброєю і міжконтинентальними балістичними ракетами.

ЗРК С-500 "Прометей" почав надходити до російської армії наприкінці 2021 року і має завдання захищати важливі регіони та стратегічні об'єкти від сучасних ракетних загроз. За даними експертів, ця система здатна перехоплювати ракети середньої дальності до 3500 кілометрів, а за необхідності – і міжконтинентальні балістичні ракети.

Втрата "Єнісею" значно ускладнює роботу системи протиповітряної оборони Росії в Криму та відкриває додаткові можливості для українських атак на півострів і навіть територію Росії.

Як зазначив військовий експерт Анатолій Храпчинський, це частина стратегії України щодо руйнування ворожої ППО для успішних ударів безпілотниками по російських цілях.

Загалом, знищення унікальної РЛС "Єнісєй" – це не просто втрати техніки, а серйозний удар по бойовому потенціалу Росії, особливо в умовах санкцій і обмеженого виробництва таких складних систем.