Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода. Украинские разведчики успешно уничтожили одну из самых современных российских радиолокационных станций "Енисей" на оккупированном полуострове.

Украинская разведка уничтожила одну из самых современных РЛС РФ в Крыму

Эта многофункциональная РЛС является частью зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" и выполняет ключевую роль в обнаружении воздушных целей, включая баллистические ракеты и космические объекты.

О поражении "Енисея" сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины 7 августа. Сначала было заявлено об уничтожении нескольких радиолокационных систем в Крыму, а после детального анализа видео украинскими аналитиками подтверждено, что среди них была именно новейшая РЛС 98Л6 "Енисей".

"Енисей" – это одна из новейших разработок российского ВПК, принята на вооружение в мае 2021 года. Она оснащена активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что обеспечивает сверхвысокую точность обнаружения и сопровождения целей на дальностях более 600 километров и на высотах более 100 километров – на границе воздушного и космического пространства. Эта РЛС имеет также пассивный режим работы, что позволяет незаметно отслеживать вражеские сигналы.

По словам военных экспертов, "Енисей" является уникальным по своим возможностям – она работает в секторном режиме, что позволяет эффективно выдавать целеуказания по баллистическим ракетам, а также сопровождать свои собственные зенитные ракеты и точно определять поражение цели. Из-за ограниченного количества таких систем в ВС России, ее потеря является значительным ударом для обороноспособности оккупантов.

Это не просто жирная цель, это самая жирная цель,

– отмечает подполковник запаса ВСУ.

Он пояснил, что "Енисей" – это глаза современного российского ЗРК С-500, который предназначен для борьбы с гиперзвуковым оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами.

ЗРК С-500 "Прометей" начал поступать в российскую армию в конце 2021 года и имеет задачу защищать важные регионы и стратегические объекты от современных ракетных угроз. По данным экспертов, эта система способна перехватывать ракеты средней дальности до 3500 километров, а при необходимости – и межконтинентальные баллистические ракеты.

Потеря "Енисея" значительно усложняет работу системы противовоздушной обороны России в Крыму и открывает дополнительные возможности для украинских атак на полуостров и даже территорию России.

Как отметил военный эксперт Анатолий Храпчинский, это часть стратегии Украины по разрушению вражеской ПВО для успешных ударов беспилотниками по российским целям.

В общем, уничтожение уникальной РЛС "Енисей" – это не просто потери техники, а серьезный удар по боевому потенциалу России, особенно в условиях санкций и ограниченного производства таких сложных систем.