Можно ли в Украине создать аналог российского "Рубикона": объяснение военного

Центр "Рубикон", который в последнее время фигурирует как одно из самых боеспособных российских подразделений по применению беспилотников. Он смог оперативно увеличить свой штат и технические возможности благодаря значительным человеческим и финансовым ресурсам.

Так оценивает ситуацию командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в комментарии для Liga.net, передает 24 Канал.

Можно ли в Украине создать аналог "Рубикона"?

По его словам, "Рубикон" является ответом Москвы на украинскую инициативу, известную как "Линия дронов". Когда в Украине этот проект начал эффективно работать, россияне решили воссоздать аналогичную модель в своих оперативных группировках.

"Совершенно очевидно, что когда штат масштабируется – они без проблем получают людей. Была рота – бац! – стал батальон. Мы себе такого позволить не можем. Мы должны танцевать, ездить на одноколесном велосипеде, жонглировать, проводить мастер-классы и повторять: "Придите, пожалуйста, к нам, научитесь эффективно воевать! Мы поможем, обеспечим, дадим технику. Давайте защитим государство вместе!" – объяснил Федоренко.

Федоренко подчеркивает, что украинские формирования больше ориентированы на разветвленную сеть малых производителей и локальные инициативы, тогда как "Рубикон" получает централизованную поддержку.

Враг использует и другие инструменты пополнения: финансовые стимулы для вербовки – "нефтегазодоллары", а также масштабную работу через молодежные структуры "Единой России", где готовят пилотов еще до достижения ими совершеннолетия. Уже якобы подготовлено более двух тысяч юношей и девушек, которые после 18 лет могут быть привлечены в боевые подразделения.

Война – это математика. За числами стоят судьбы живых людей, горе семей, разрушенные города, разрушенные судьбы. Но, в первую очередь, это математика и числа. Основной капитал войны – это люди. Кто будет больше способен мобилизовать качественное пополнение войска – тот будет иметь преимущество,

– объяснил Федоренко.

Кроме человеческого ресурса, "Рубикон" получает и приоритетное финансирование: новейшая техника, ресурсы на эксперименты, исследования и создание инновационных центров.

"Поэтому никакой демонической истории в "Рубиконе" нет. Они имеют приоритет в комплектации качественным личным составом – здоровыми, молодыми, технически подкованными и готовыми к выполнению задач. Они имеют приоритетное вливание средств и средств. И они не распыляют силы на ряд задач, как делают пехотные или штурмовые подразделения. У них очень узкий круг операционных функций. Они должны прийти и блокировать определенный район", – добавил Федоренко.

В ГУР приоткрыли тайну "Рубикона"