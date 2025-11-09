Чи можна в Україні створити аналог російського "Рубікона": пояснення військового

Центр "Рубікон", який останнім часом фігурує як один із найбоєздатніших російських підрозділів із застосування безпілотників. Він зміг оперативно збільшити свій штат і технічні можливості завдяки значним людським та фінансовим ресурсам.

Так оцінює ситуацію командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в коментарі для Liga.net, передає 24 Канал.

Чи можна в Україні створити аналог "Рубікона"?

За його словами, "Рубікон" є відповіддю Москви на українську ініціативу, відому як "Лінія дронів". Коли в Україні цей проєкт почав ефективно працювати, росіяни вирішили відтворити аналогічну модель у своїх оперативних угрупованнях.

"Абсолютно очевидно, що коли штат масштабується – вони без проблем отримують людей. Була рота – бац! – став батальйон. Ми собі такого дозволити не можемо. Ми маємо танцювати, їздити на одноколісному велосипеді, жонглювати, проводити майстер-класи і повторювати: "Прийдіть, будь ласка, до нас, навчіться ефективно воювати! Ми допоможемо, забезпечимо, дамо техніку. Давайте захистимо державу разом!" – пояснив Федоренко.

Федоренко підкреслює, що українські формування більше орієнтовані на розгалужену мережу малих виробників і локальні ініціативи, тоді як "Рубікон" отримує централізовану підтримку.

Ворог використовує й інші інструменти поповнення: фінансові стимули для вербування – "нафтогазодолари", а також масштабну роботу через молодіжні структури "Єдиної Росії", де готують пілотів ще до досягнення ними повноліття. Уже нібито підготовано понад дві тисячі юнаків і дівчат, які після 18 років можуть бути залучені у бойові підрозділи.

Війна – це математика. За числами стоять долі живих людей, горе сімей, зруйновані міста, зруйновані долі. Але, в першу чергу, це математика і числа. Основний капітал війни – це люди. Хто буде більше спроможний мобілізувати якісне поповнення війська – той матиме перевагу,

– пояснив Федоренко.

Крім людського ресурсу, "Рубікон" отримує і пріоритетне фінансування: новітня техніка, ресурси на експерименти, дослідження та створення інноваційних центрів.

"Тому ніякої демонічної історії в "Рубіконі" немає. Вони мають пріоритет у комплектації якісним особовим складом – здоровими, молодими, технічно підкованими і готовими до виконання завдань. Вони мають пріоритетне вливання коштів і засобів. І вони не розпорошують сили на ряд завдань, як роблять піхотні або штурмові підрозділи. У них дуже вузьке коло операційних функцій. Вони мають прийти і блокувати певний район", – додав Федоренко.

У ГУР привідкрили таємницю "Рубікона"