Цена каждого сантиметра земли: медик показала момент своего ранения на фронте – 18+

Парамедик Анастасия Муцей во время боевой задачи получила ранения. Она опубликовала видео последствий, после чего еще раз подчеркнула, какими силами даются освобожденные территории.

Девушка противостоит агрессии России в составе Интернационального легиона. Перед публикацией видео она добавила, что в ее голове никак не уложится, что произошло там.

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Война – это смерть

Боевая медик Анастасия Муцей в своем инстаграме поделилась видео ранения во время выполнения задания, в результате которого она получила контузию. Девушка попала под вражеский обстрел.

Анастасии пришлось сутки ждать спасения, в течение которой она не имела доступа к лекарствам и воде. Девушка первой эвакуировала тяжело раненого человека, поэтому ему пришлось ждать следующей возможности. На фоне этого медик решила еще раз отметить то, что происходит на фронте.

Единственное – вы просто не представляете, каким трудом, потом, болью борется каждый сантиметр нашей земли. Война – это смерть, а после смерти всегда зарождается жизнь,

– написала Анастасия.

Кроме ранения при боевых действиях медик потеряла медицинский рюкзак со всем обеспечением и прибор ночного видения. Пока она собирает средства на новую амуницию.

Осторожно, ролик не для уязвимых, 18+: видео ранения Анастасии

Агрессия, несущая смерть