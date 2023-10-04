Цена каждого сантиметра земли: медик показала момент своего ранения на фронте – 18+
Парамедик Анастасия Муцей во время боевой задачи получила ранения. Она опубликовала видео последствий, после чего еще раз подчеркнула, какими силами даются освобожденные территории.
Девушка противостоит агрессии России в составе Интернационального легиона. Перед публикацией видео она добавила, что в ее голове никак не уложится, что произошло там.
Смотрите также Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады
Война – это смерть
Боевая медик Анастасия Муцей в своем инстаграме поделилась видео ранения во время выполнения задания, в результате которого она получила контузию. Девушка попала под вражеский обстрел.
Анастасии пришлось сутки ждать спасения, в течение которой она не имела доступа к лекарствам и воде. Девушка первой эвакуировала тяжело раненого человека, поэтому ему пришлось ждать следующей возможности. На фоне этого медик решила еще раз отметить то, что происходит на фронте.
Единственное – вы просто не представляете, каким трудом, потом, болью борется каждый сантиметр нашей земли. Война – это смерть, а после смерти всегда зарождается жизнь,
– написала Анастасия.
Кроме ранения при боевых действиях медик потеряла медицинский рюкзак со всем обеспечением и прибор ночного видения. Пока она собирает средства на новую амуницию.
Осторожно, ролик не для уязвимых, 18+: видео ранения Анастасии
Агрессия, несущая смерть
- В войне России против Украины погибли несколько белорусских добровольцев. Отряд спецназначения "Террор" выполнял боевое задание на Востоке.
- Во время боевого задания в Запорожье погиб выдающийся музыкант из группы "КораЛЛи" Андрей Чепиль. Он вместе с собратьями пытался штурмовать российские укрепления под Работиным.
- Также на днях на фронте погиб доброволец из Латвии, воевавший в составе Интернационального легиона. Его поразил вражеский дрон. Соратники военного позаботятся, чтобы его тело доставили домой.