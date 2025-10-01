Владимир Зеленский подписал указ о присвоении нового звания Андрею Билецкому. Документ уже опубликован.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

Смотрите также Одержимый работой, строит бойцам "Хогвартс", – жена рассказала неизвестные факты о Билецком

Какое новое звание получил Андрей Билецкий?

30 сентября появился указ Зеленского.

Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Билецкому Андрею Евгеньевичу – командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины,

– говорится там.

Перед тем Билецкий имел звание полковника. Звание бригадного генерала – следующее за ним. Еще выше – генерал-майор.

Справка. Бригадный генерал – это первичное, низшее генеральское воинское звание высшего офицерского состава. Бригадных генералов и других офицеров, высших по званию, например, Пит Гегсет на днях созвал на базу Квантико.

Чем известен Андрей Билецкий?

Это военный, общественный и политический деятель. Билецкий был командиром 3 отдельной штурмовой бригады с 2023 по 2024 год, а с марта 2025 года командует Третьим армейским корпусом ВСУ. Создал организацию "Патриот Украины", члены которой стали костяком "Правого сектора" во время Евромайдана.

В 2014 году в Бердянске основал батальон территориальной обороны "Азов". Билецкий участвовал в АТО, в частности, в обороне Мариуполя, боях за Марьинку и Широкино.

Некоторые заявления Билецкого