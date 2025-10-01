Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння нового звання Андрію Білецькому. Документ уже опубліковано.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.

Яке нове звання отримав Андрій Білецький?

30 вересня з'явився указ Зеленського.

Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Білецькому Андрію Євгенійовичу – командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України,

– мовиться там.

Перед тим Білецький мав звання полковника. Звання бригадного генерала – наступне за ним. Ще вище – генерал-майор.

Довідка. Бригадний генерал – це первинне, нижче генеральське військове звання вищого офіцерського складу. Бригадних генералів та інших офіцерів, вищих за званням, наприклад, Піт Гегсет днями скликав на базу Квантіко.

Чим відомий Андрій Білецький?

Це військовий, громадський та політичний діяч. Білецький був командиром 3 окремої штурмової бригади з 2023 по 2024 рік, а з березня 2025 року командує Третім армійським корпусом ЗСУ. Створив організацію "Патріот України", члени якої стали кістяком "Правого сектора" під час Євромайдану.

У 2014 році в Бердянську заснував батальйон територіальної оборони "Азов". Білецький брав участь в АТО, зокрема, в обороні Маріуполя, боях за Мар'їнку та Широкине.

