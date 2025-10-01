Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.
Какое новое звание получил Андрей Билецкий?
30 сентября появился указ Зеленского.
Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Билецкому Андрею Евгеньевичу – командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины,
– говорится там.
Перед тем Билецкий имел звание полковника. Звание бригадного генерала – следующее за ним. Еще выше – генерал-майор.
Справка. Бригадный генерал – это первичное, низшее генеральское воинское звание высшего офицерского состава. Бригадных генералов и других офицеров, высших по званию, например, Пит Гегсет на днях созвал на базу Квантико.
Чем известен Андрей Билецкий?
Это военный, общественный и политический деятель. Билецкий был командиром 3 отдельной штурмовой бригады с 2023 по 2024 год, а с марта 2025 года командует Третьим армейским корпусом ВСУ. Создал организацию "Патриот Украины", члены которой стали костяком "Правого сектора" во время Евромайдана.
В 2014 году в Бердянске основал батальон территориальной обороны "Азов". Билецкий участвовал в АТО, в частности, в обороне Мариуполя, боях за Марьинку и Широкино.
Некоторые заявления Билецкого
Поскольку Андрей Билецкий – публичное лицо, он нередко комментирует текущие события. 5 июня он заявил, что Украина имеет все юридические и моральные права на ядерное оружие.
А 23 сентября в интервью "Радио Свобода" заявил, что не стоит сосредотачиваться на перемирии. Об этом много говорят, но следует сделать боеспособной армию.
"Мне кажется, что многие из военных, военно-политических деятелей, людей, которые должны заниматься экономикой, обеспечением армии, слишком много думают о перемирии вместо того, чтобы думать, как это перемирие приблизить", – высказался он.
The Times указало, что политическое влияние Билецкого растет. СМИ назвало командира лицом современного украинского национализма.