Владимира Зеленского призвали присвоить бывшему председателю Верховной Рады Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно. В тексте петиции указано, что Парубий посвятил всю свою жизнь служению Украине.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента Украины, передает 24 Канал. Сейчас продолжается сбор подписей.

Что известно о петиции?

Инициатор обращения, Дмитрий Лавранюк, отмечает, что Парубий посвятил жизнь борьбе за независимость, суверенитет и демократическое развитие страны.

Обратите внимание! В тексте петиции отмечается, что он сделал значительный вклад в формирование украинского парламентаризма и сыграл ключевую роль в поддержании безопасности участников Революции достоинства 2013 – 2014 годов.

Автор также подчеркивает, что последовательная государственническая позиция, преданность национальным интересам и вклад Парубия в укрепление безопасности и продвижение европейской интеграции являются весомыми причинами для чествования его высшей государственной наградой – званием Героя Украины.

Какие подробности расследования убийства Парубия?