Андрею Парубию предлагают присвоить посмертное звание Героя Украины
4 сентября, 17:22
Андрею Парубию предлагают присвоить посмертное звание Героя Украины

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Андрею Парубию предлагают присвоить звание Героя Украины посмертно, петиция зарегистрирована на сайте президента.

  • Андрей Парубий погиб 30 августа во Львове, подозреваемого в убийстве задержали.

     

Владимира Зеленского призвали присвоить бывшему председателю Верховной Рады Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно. В тексте петиции указано, что Парубий посвятил всю свою жизнь служению Украине.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента Украины, передает 24 Канал. Сейчас продолжается сбор подписей.

Что известно о петиции?

Инициатор обращения, Дмитрий Лавранюк, отмечает, что Парубий посвятил жизнь борьбе за независимость, суверенитет и демократическое развитие страны.

Обратите внимание! В тексте петиции отмечается, что он сделал значительный вклад в формирование украинского парламентаризма и сыграл ключевую роль в поддержании безопасности участников Революции достоинства 2013 – 2014 годов.

Автор также подчеркивает, что последовательная государственническая позиция, преданность национальным интересам и вклад Парубия в укрепление безопасности и продвижение европейской интеграции являются весомыми причинами для чествования его высшей государственной наградой – званием Героя Украины.

Какие подробности расследования убийства Парубия?

  • В субботу, 30 августа, во Львове погиб политик и общественный деятель, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Стрельба произошла около 12:10.
  • На обнародованных кадрах видно, как вооруженный нападающий подошел почти вплотную и выстрелил в Парубия.
  • 1 сентября в Хмельницкой области задержали подозреваемого – 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова. Он признал свою вину, объяснив убийство "личной местью украинской власти".
  • Соратники Парубия считают, что преступление имеет российский след. Полиция также не исключает такой версии.
  • Сцельников заявил, что стремится найти тело пропавшего сына и надеется, что его могут обменять на пленных. Он отрицает, что действовал под давлением или шантажом со стороны россиян.