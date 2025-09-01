После гибели Андрея Парубия украинцы вспоминают, каким он был. И обратили внимание на его последнее сообщение в соцсетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Андрея Парубия в фейсбуке.

Смотрите также Во Львове застрелили Парубия, задержанному сообщили о подозрении: все, что известно на данный момент

Каким было последнее сообщение Парубия?

Бывший председатель Верховной Рады поздравлял украинцев с Днем Независимости. Он написал много сильных слов о том, что за самостоятельность надо бороться – она не дается просто так.

С самым большим праздником всех украинцев по всему миру! За свою независимость мы бьемся. Так всегда было и так всегда будет. Только мы сами ее творим. Силой духа. Силой оружия. Силой воли. Силой разума. Силой единства. Силой наших, украинских рук и сердец. Мы независимы, потому что сильны. Потому что Украина сильная. Невероятно. И поэтому Украина будет независимой всегда. И будет процветать. Во славу всем, кто за нашу Независимость отдал свою жизнь. К ужасу врагов,

– написал тогда Парубий.

Он добавил, что в первую очередь в такой большой государственный праздник думает о бойцах Сил обороны на линии огня.

"Здесь в несокрушимую сталь сплавлена и закалена сила украинского духа и украинского оружия. Здесь украинские Герои творят Независимость Украины. И вся Украина стоит непреодолимой крепостью. О которую враг уже сломал свои зубы. Украина живет. Украина воюет. Украина строит. Украина защищает и дает надежду всему Свободному миру. А сегодня Украина празднует. Гордо и уверенно. В радости и силе. Стоим крепко. Боремся. Победим! Слава Украине!" – говорится в сообщении, которое стало последним в жизни политика.

Последнее сообщение Андрея Парубия

Родные Парубия тоже боролись за Украину

Андрей Парубий не только возглавлял Верховную Раду – он был комендантом Самообороны во время Майдана в 2014 году. А ранее принимал участие в Оранжевой революции. В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком был одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ), которую впоследствии переименовали во Всеукраинское объединение "Свобода". С 1996 года Парубий был руководителем Общества содействия Вооруженным Силам и Военно-Морскому Флоту Украины "Патриот Украины".

Но не только сам Парубий боролся за Украину. Его отец участвовал в создании Руха, в 1990-е работал журналистом. 21 июня Андрей Парубий написал пост об отце, который праздновал 82 года. Владимир Парубий родился в Сибири, куда семью сослали за участие в УПА. А Иван Парубий, дед Андрея Парубия, – пулеметчик Вооруженных сил Украинского государства и Украинской галицкой армии, участник битвы за Львов 1918 года.

Последние новости об убийстве Андрея Парубия