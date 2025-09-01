Сильные слова об Украине: каким было последнее сообщение Андрея Парубия
- Андрей Парубий в своем последнем сообщении поздравлял украинцев с Днем Независимости, подчеркивая необходимость бороться за самостоятельность и прославляя силу украинского духа.
- В заметке Парубий вспоминал о поддержке для бойцов Сил обороны на передовой и подчеркивал силу Украины перед врагом.
После гибели Андрея Парубия украинцы вспоминают, каким он был. И обратили внимание на его последнее сообщение в соцсетях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Андрея Парубия в фейсбуке.
Смотрите также Во Львове застрелили Парубия, задержанному сообщили о подозрении: все, что известно на данный момент
Каким было последнее сообщение Парубия?
Бывший председатель Верховной Рады поздравлял украинцев с Днем Независимости. Он написал много сильных слов о том, что за самостоятельность надо бороться – она не дается просто так.
С самым большим праздником всех украинцев по всему миру! За свою независимость мы бьемся. Так всегда было и так всегда будет. Только мы сами ее творим. Силой духа. Силой оружия. Силой воли. Силой разума. Силой единства. Силой наших, украинских рук и сердец. Мы независимы, потому что сильны. Потому что Украина сильная. Невероятно. И поэтому Украина будет независимой всегда. И будет процветать. Во славу всем, кто за нашу Независимость отдал свою жизнь. К ужасу врагов,
– написал тогда Парубий.
Он добавил, что в первую очередь в такой большой государственный праздник думает о бойцах Сил обороны на линии огня.
"Здесь в несокрушимую сталь сплавлена и закалена сила украинского духа и украинского оружия. Здесь украинские Герои творят Независимость Украины. И вся Украина стоит непреодолимой крепостью. О которую враг уже сломал свои зубы. Украина живет. Украина воюет. Украина строит. Украина защищает и дает надежду всему Свободному миру. А сегодня Украина празднует. Гордо и уверенно. В радости и силе. Стоим крепко. Боремся. Победим! Слава Украине!" – говорится в сообщении, которое стало последним в жизни политика.
Последнее сообщение Андрея Парубия
Родные Парубия тоже боролись за Украину
Андрей Парубий не только возглавлял Верховную Раду – он был комендантом Самообороны во время Майдана в 2014 году. А ранее принимал участие в Оранжевой революции. В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком был одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ), которую впоследствии переименовали во Всеукраинское объединение "Свобода". С 1996 года Парубий был руководителем Общества содействия Вооруженным Силам и Военно-Морскому Флоту Украины "Патриот Украины".
Но не только сам Парубий боролся за Украину. Его отец участвовал в создании Руха, в 1990-е работал журналистом. 21 июня Андрей Парубий написал пост об отце, который праздновал 82 года. Владимир Парубий родился в Сибири, куда семью сослали за участие в УПА. А Иван Парубий, дед Андрея Парубия, – пулеметчик Вооруженных сил Украинского государства и Украинской галицкой армии, участник битвы за Львов 1918 года.
Последние новости об убийстве Андрея Парубия
Подозреваемый в преступлении признался в содеянном, сообщили СМИ. Он объяснил, что сконтактировал с россиянами, ведь хотел узнать о судьбе сына, который пропал без вести в 2023 году на Бахмутском направлении.
Но в полиции неохотно комментируют возможные мотивы преступника.
Во Львове 1 сентября состоялся парастас, а на Майдане Независимости собрались люди для прощания. Они вспоминали погибшего.