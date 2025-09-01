Після загибелі Андрія Парубія українці згадують, яким він був. І звернули увагу на його останній допис у соцмережах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Парубія у фейсбуці.

Яким був останній допис Парубія?

Колишній голова Верховної Ради вітав українців з Днем Незалежності. Він написав багато сильних слів про те, що самостійність треба виборювати – вона не дається просто так.

З найбільшим святом всіх українців по всьому світі! За свою незалежність ми б'ємося. Так завжди було і так завжди буде. Тільки ми самі її творимо. Силою духу. Силою зброї. Силою волі. Силою розуму. Силою єдності. Силою наших, українських рук і сердець. Ми незалежні, тому що сильні. Тому що Україна сильна. Неймовірно. І тому Україна буде незалежною завжди. І буде процвітати. На славу всім, хто за нашу Незалежність віддав своє життя. На жах ворогів,

– написав тоді Парубій.

Він додав, що найперше у таке велике державне свято думає про бійців Сил оборони на лінії вогню.

"Тут в незламну крицю сплавлена і загартована сила українського духу і української зброї. Тут українські Герої творять Незалежність України. І вся Україна стоїть нездоланною фортецею. Об яку ворог вже зламав свої зуби. Україна живе. Україна воює. Україна будує. Україна захищає і дає надію всьому Вільному світу. А сьогодні Україна святкує. Гордо і впевнено. В радості і силі. Стоїмо міцно. Боремося. Переможемо! Слава Україні!" – мовиться в дописі, який став останнім у житті політика.

Останній допис Андрія Парубія

Рідні Парубія теж боролися за Україну

Андрій Парубій не тільки очолював Верховну Раду – він був комендантом Самооборони під час Майдану в 2014 році. А раніше брав участь у Помаранчевій революції. У 1991 році разом з Олегом Тягнибоком був одним з засновників Соціал-національної партії України (СНПУ), яку згодом перейменували у Всеукраїнське об'єднання "Свобода". З 1996 року Парубій був керівником Товариства сприяння Збройним Силам та Військово-Морському Флоту України "Патріот України".

Та не тільки сам Парубій боровся за Україну. Його батько брав участь у створенні Руху, у 1990-ті працював журналістом. 21 червня Андрій Парубій написав пост про батька, який святкував 82 роки. Володимир Парубій народився у Сибіру, куди родину заслали за участь в УПА. А Іван Парубій, дід Андрія Парубія, – кулеметник Збройних сил Української держави та Української галицької армії, учасник битви за Львів 1918 року.

Останні новини про вбивство Андрія Парубія