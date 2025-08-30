Соратники Андрея Парубия видят российский след в его убийстве
Неизвестный в субботу, 30 августа, застрелил бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Соратники погибшего предполагают причастность России.
Также напоминают о предыдущем покушении на Парубия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина", Общественное и КИЕВ24.
Как на убийство отреагировали соратники Парубия?
Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович рассказал, что экс-спикер ВРУ находился в списах России на ликвидацию и имел возле себя охрану. Но, по его словам, в последние месяцы у политика не видели охрану.
Он напомнил, что несколько лет назад Парубий уже пережил одно покушение. В то же время его однопартиец Николай Княжицкий говорит, что убитый работал в Комитете обороны, и считает, что убийство стало российской местью за его позицию.
В свою очередь народный депутат Николай Величкович также связывает убийство Андрея Парубия с его политической деятельностью.
Мы это воспринимаем как удар не только по нему – это удар по семье, по Украине, по нашей независимости, по тому, что мы делали,
– сказал он.
Напомним, что Парубий был комендантом Майдана, координировал работу палаточного городка и возглавлял отряды Самообороны. В 2014 году занял должность секретаря СНБО, однако находился на ней лишь менее полугода.
Какие детали убийства известны?
Во Львове застрелили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте, еще до приезда врачей. Его смерть подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.
В настоящее время продолжаются поиски стрелка, к делу привлечены все необходимые службы. Источники 24 Канала сообщили, что на месте убийства найдено 7 гильз. По предварительной информации, убийца был в виде курьера службы доставки.
Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в городе развернут больше патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, временные неудобства в движении. В то же время СМИ утверждают, что полиция уже вышла на след убийцы.