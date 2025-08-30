Невідомий у суботу, 30 серпня, застрелив колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Соратники загиблого припускають причетність Росії.

Також нагадують про попередній замах на Парубія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна", Суспільне та КИЇВ24.

Як на вбивство відреагували соратники Парубія?

Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович розповів, що ексспікер ВРУ перебував у списах Росії на ліквідацію та мав біля себе охорону. Але, за його словами, в останні місяці біля політика не бачили охорону.

Він нагадав, що кілька років тому Парубій вже пережив один замах. Водночас його однопартієць Микола Княжицький каже, що вбитий працював у Комітеті оборони, і вважає, що вбивство стало російською помстою за його позицію.

Своєю чергою народний депутат Микола Величкович також пов'язує вбивство Андрія Парубія з його політичною діяльністю.

Ми це сприймаємо як удар не тільки по ньому – це удар по сім'ї, по Україні, по нашій незалежності, по тому, що ми робили,

– сказав він.

Нагадаємо, що Парубій був комендантом Майдану, координував роботу наметового містечка та очолював загони Самооборони. У 2014 році обійняв посаду секретаря РНБО, однак перебував на ній лише менше пів року.

Які деталі вбивства відомі?