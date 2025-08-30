Також нагадують про попередній замах на Парубія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна", Суспільне та КИЇВ24.
Як на вбивство відреагували соратники Парубія?
Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович розповів, що ексспікер ВРУ перебував у списах Росії на ліквідацію та мав біля себе охорону. Але, за його словами, в останні місяці біля політика не бачили охорону.
Він нагадав, що кілька років тому Парубій вже пережив один замах. Водночас його однопартієць Микола Княжицький каже, що вбитий працював у Комітеті оборони, і вважає, що вбивство стало російською помстою за його позицію.
Своєю чергою народний депутат Микола Величкович також пов'язує вбивство Андрія Парубія з його політичною діяльністю.
Ми це сприймаємо як удар не тільки по ньому – це удар по сім'ї, по Україні, по нашій незалежності, по тому, що ми робили,
– сказав він.
Нагадаємо, що Парубій був комендантом Майдану, координував роботу наметового містечка та очолював загони Самооборони. У 2014 році обійняв посаду секретаря РНБО, однак перебував на ній лише менше пів року.
Які деталі вбивства відомі?
У Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці, ще до приїзду лікарів. Його смерть підтвердив український президент Володимир Зеленський.
Наразі тривають пошуки стрільця, до справи залучені всі необхідні служби. Джерела 24 Каналу повідомили, що на місці вбивства знайдено 7 гільз. За попередньою інформацією, вбивця був у вигляді кур'єра служби доставки.
Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що у місті розгорнуть більше патрулів і блокпостів, можливі перевірки авто та документів, тимчасові незручності у русі. Водночас ЗМІ стверджують, що поліція вже вийшла на слід вбивці.