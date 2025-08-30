Также напоминают о предыдущем покушении на Парубия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина", Общественное и КИЕВ24.

Смотрите также "Пытаемся найти очевидцев": репортаж с места дерзкого убийства Андрея Парубия во Львове

Как на убийство отреагировали соратники Парубия?

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович рассказал, что экс-спикер ВРУ находился в списах России на ликвидацию и имел возле себя охрану. Но, по его словам, в последние месяцы у политика не видели охрану.

Он напомнил, что несколько лет назад Парубий уже пережил одно покушение. В то же время его однопартиец Николай Княжицкий говорит, что убитый работал в Комитете обороны, и считает, что убийство стало российской местью за его позицию.

В свою очередь народный депутат Николай Величкович также связывает убийство Андрея Парубия с его политической деятельностью.

Мы это воспринимаем как удар не только по нему – это удар по семье, по Украине, по нашей независимости, по тому, что мы делали,

– сказал он.

Напомним, что Парубий был комендантом Майдана, координировал работу палаточного городка и возглавлял отряды Самообороны. В 2014 году занял должность секретаря СНБО, однако находился на ней лишь менее полугода.

Какие детали убийства известны?