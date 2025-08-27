Украина продолжает терять лучших сыновей и дочерей в полномасштабной войне, которую начала Россия. Стало известно о гибели на фронте 23-летнего защитника с Черниговщины Андрея Шевченко.

Что известно об Андрее Шевченко, который отдал жизнь за Украину?

В Нежинском городском совете рассказали, что Шевченко Андрей Алексеевич был выпускником Нежинской гимназии №15 "Основа". Парень отдал свою молодую жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины.

Во время учебы в школе Андрей проявлял себя как добрый, искренний, активный и целеустремленный ученик. Ему было всего 23 года. Впереди была целая жизнь, планы, надежды и мечты... Но жестокая война забрала его в расцвете сил,

Андрей Шевченко с Черниговщины погиб на фронте / Фото Нежинского горсовета

В горсовете отметили, что Андрей мужественно стал на защиту родной земли и до последнего вздоха выполнял свой долг перед Украиной. Его самопожертвование является примером настоящей любви к Родине.

"Искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям нашего Героя. В скорби вместе с вами – вся община Нежина. Мужество Андрея и преданность Украине навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память и уважение Герою!" – отмечено в заметке.

24 Канал также выражает искренние соболезнования родным и близким 23-летнего Андрея Шевченко из Черниговской области из-за гибели Героя на войне.

