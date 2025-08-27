"Впереди была целая жизнь": на фронте погиб 23-летний Андрей Шевченко с Черниговской области
- На фронте погиб 23-летний Андрей Шевченко с Черниговщины, выпускник Нежинской гимназии №15.
- Городской совет Нежина выразил соболезнования семье, отметив мужество Андрея и его преданность Украине.
Украина продолжает терять лучших сыновей и дочерей в полномасштабной войне, которую начала Россия. Стало известно о гибели на фронте 23-летнего защитника с Черниговщины Андрея Шевченко.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нежинский городской совет.
Что известно об Андрее Шевченко, который отдал жизнь за Украину?
В Нежинском городском совете рассказали, что Шевченко Андрей Алексеевич был выпускником Нежинской гимназии №15 "Основа". Парень отдал свою молодую жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины.
Во время учебы в школе Андрей проявлял себя как добрый, искренний, активный и целеустремленный ученик. Ему было всего 23 года. Впереди была целая жизнь, планы, надежды и мечты... Но жестокая война забрала его в расцвете сил,
– говорится в сообщении.
Андрей Шевченко с Черниговщины погиб на фронте / Фото Нежинского горсовета
В горсовете отметили, что Андрей мужественно стал на защиту родной земли и до последнего вздоха выполнял свой долг перед Украиной. Его самопожертвование является примером настоящей любви к Родине.
"Искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям нашего Героя. В скорби вместе с вами – вся община Нежина. Мужество Андрея и преданность Украине навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память и уважение Герою!" – отмечено в заметке.
24 Канал также выражает искренние соболезнования родным и близким 23-летнего Андрея Шевченко из Черниговской области из-за гибели Героя на войне.
Тяжелые потери Украины в войне с Россией
В DeepState сообщили, что на фронте погиб бывший модератор проекта, 25-летний Богдан Кольцов. Он выполнял боевые задачи в составе 35 ОБрМП, а погиб на фронте 10 августа 2025 года возле населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области.
До этого в Киевской области попрощались с военнослужащим Афганом Оруджевым. Защитник погиб 19 августа в боях на Сумщине.
Также стало известно о гибели на фронте защитника из Дубно – Павла Диденко. Он защищал Украину 11 лет, прошел Иловайский котел и погиб как герой уже во время полномасштабной войны, держа оборону в Донецкой области.