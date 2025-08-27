Україна продовжує втрачати найкращих синів та доньок у повномасштабній війні, яку розпочала Росія. Стало відомо про загибель на фронті 23-річного захисника з Чернігівщини Андрія Шевченка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ніжинську міську раду.

Що відомо про Андрія Шевченка, який віддав життя за Україну?

У Ніжинській міській раді розповіли, що Шевченко Андрій Олексійович був випускником Ніжинської гімназії №15 "Основа". Хлопець віддав своє молоде життя у боротьбі за свободу та незалежність України.

Під час навчання в школі Андрій проявляв себе як добрий, щирий, активний та цілеспрямований учень. Йому було лише 23 роки. Попереду було ціле життя, плани, сподівання та мрії… Та жорстока війна забрала його у розквіті сил,

– йдеться у повідомленні.



Андрій Шевченко з Чернігівщини загинув на фронті / Фото Ніжинської міськради

У міськраді зазначили, що Андрій мужньо став на захист рідної землі й до останнього подиху виконував свій обов'язок перед Україною. Його самопожертва є прикладом справжньої любові до Батьківщини.

"Щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам нашого Героя. У скорботі разом з вами – вся громада Ніжина. Мужність Андрія та відданість Україні назавжди залишаться у наших серцях. Вічна пам'ять і шана Герою!" – наголошено у дописі.

24 Канал також висловлює щирі співчуття рідним та близьким 23-річного Андрія Шевченка з Чернігівської області через загибель Героя на війні.

