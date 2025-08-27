"Попереду мав ціле життя": на фронті загинув 23-річний Андрій Шевченко із Чернігівщини
- На фронті загинув 23-річний Андрій Шевченко з Чернігівщини, випускник Ніжинської гімназії №15.
- Міська рада Ніжина висловила співчуття родині, відзначивши мужність Андрія і його відданість Україні.
Україна продовжує втрачати найкращих синів та доньок у повномасштабній війні, яку розпочала Росія. Стало відомо про загибель на фронті 23-річного захисника з Чернігівщини Андрія Шевченка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ніжинську міську раду.
До теми Вважався безвісти зниклим з 2024 року: італієць Лука Чекка загинув на фронті
Що відомо про Андрія Шевченка, який віддав життя за Україну?
У Ніжинській міській раді розповіли, що Шевченко Андрій Олексійович був випускником Ніжинської гімназії №15 "Основа". Хлопець віддав своє молоде життя у боротьбі за свободу та незалежність України.
Під час навчання в школі Андрій проявляв себе як добрий, щирий, активний та цілеспрямований учень. Йому було лише 23 роки. Попереду було ціле життя, плани, сподівання та мрії… Та жорстока війна забрала його у розквіті сил,
– йдеться у повідомленні.
Андрій Шевченко з Чернігівщини загинув на фронті / Фото Ніжинської міськради
У міськраді зазначили, що Андрій мужньо став на захист рідної землі й до останнього подиху виконував свій обов'язок перед Україною. Його самопожертва є прикладом справжньої любові до Батьківщини.
"Щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам нашого Героя. У скорботі разом з вами – вся громада Ніжина. Мужність Андрія та відданість Україні назавжди залишаться у наших серцях. Вічна пам'ять і шана Герою!" – наголошено у дописі.
24 Канал також висловлює щирі співчуття рідним та близьким 23-річного Андрія Шевченка з Чернігівської області через загибель Героя на війні.
Тяжкі втрати України у війні з Росією
У DeepState повідомили, що на фронті загинув колишній модератор проєкту, 25-річний Богдан Кольцов. Він виконував бойові завдання у складі 35 ОБрМП, а поліг на фронті 10 серпня 2025 року біля населеного пункту Новопавлівка Дніпропетровської області.
До цього у Київській області попрощалися з військовослужбовцем Афганом Оруджовим. Захисник загинув 19 серпня в боях на Сумщині.
Також стало відомо про загибель на фронті захисника із Дубна – Павла Діденка. Він захищав Україну 11 років, пройшов Іловайський котел та загинув як герой вже під час повномасштабної війни, тримаючи оборону на Донеччині.