Экс-командир 46-й медроты Андрей Жолоб стал заместителем мэра Львова по вопросам ветеранов

44-летнего Андрея Жолоба, бывшего военнослужащего, назначили на должность заместителя Андрея Садового по вопросам ветеранов. Соответствующее решение 23 октября приняли депутаты Львовского городского совета.

За назначение Андрея Жолоба на должность заместителя Андрея Садового проголосовало более 50 депутатов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Садового.

Что известно о назначении Андрея Жолоба?

Городской голова сообщил, что во время заседания Львовского городского совета 23 октября, своим решением депутаты назначили Андрея Жолоба на должность заместителя городского головы по вопросам ветеранов.

В 2024 году должность заместителя Андрея Садового городской совет предлагал омбудсмену по вопросам ветеранов и людей с инвалидностью бывшему полицейскому, ветерану войны Дмитрию Михальцу, но назначение так и не состоялось.

По словам Садового, пока Андрей Жолоб не будет входить в исполнительный комитет, а впоследствии ему будет подчиняться управление по вопросам ветеранов.

Ветераны должны быть там, где принимаются решения. Это большое усиление для Львова,

– добавляет Андрей Садовый.

Как планирует работать на новой должности?

В комментарии Общественном Жолоб отмечает, что значительно что-то менять в своей деятельности он не собирается. Планирует в дальнейшем продуктивно заниматься ветеранами, но уже на высшем уровне, привлекать помощников из разных направлений и структур.

На самом деле если таким образом моя помощь станет еще более эффективной, то вообще будет бомба,

– добавляет Андрей.

Кто такой Андрей Жолоб?

С весны 2022 года Жолоб служил в Вооруженных Силах Украины. Два года занимал должность командира медицинской роты 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

С апреля 2024 возглавляет Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий – муниципальное учреждение, которая предоставляет комплексную помощь защитникам, ветеранам и их семьям.

44-летний львовянин Андрей Жолоб по специальности врач-травматолог. До войны работал в клинической больнице "Львовской железной дороги", однако мужчину во Львове знают еще как музыканта, лидера панк-рок группы "Бетон" и радиоведущего на "Люкс ФМ".

Андрей Жолоб говорит, что после возвращения с фронта, оставлять музыкальную деятельность не собирается, поскольку просто не представляет жизни без нее.