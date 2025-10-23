За назначение Андрея Жолоба на должность заместителя Андрея Садового проголосовало более 50 депутатов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Садового.

Что известно о назначении Андрея Жолоба?

Городской голова сообщил, что во время заседания Львовского городского совета 23 октября, своим решением депутаты назначили Андрея Жолоба на должность заместителя городского головы по вопросам ветеранов.

В 2024 году должность заместителя Андрея Садового городской совет предлагал омбудсмену по вопросам ветеранов и людей с инвалидностью бывшему полицейскому, ветерану войны Дмитрию Михальцу, но назначение так и не состоялось.

По словам Садового, пока Андрей Жолоб не будет входить в исполнительный комитет, а впоследствии ему будет подчиняться управление по вопросам ветеранов.

Ветераны должны быть там, где принимаются решения. Это большое усиление для Львова,

– добавляет Андрей Садовый.

Как планирует работать на новой должности?

В комментарии Общественном Жолоб отмечает, что значительно что-то менять в своей деятельности он не собирается. Планирует в дальнейшем продуктивно заниматься ветеранами, но уже на высшем уровне, привлекать помощников из разных направлений и структур.

На самом деле если таким образом моя помощь станет еще более эффективной, то вообще будет бомба,

– добавляет Андрей.

Кто такой Андрей Жолоб?

С весны 2022 года Жолоб служил в Вооруженных Силах Украины. Два года занимал должность командира медицинской роты 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

С апреля 2024 возглавляет Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий – муниципальное учреждение, которая предоставляет комплексную помощь защитникам, ветеранам и их семьям.

44-летний львовянин Андрей Жолоб по специальности врач-травматолог. До войны работал в клинической больнице "Львовской железной дороги", однако мужчину во Львове знают еще как музыканта, лидера панк-рок группы "Бетон" и радиоведущего на "Люкс ФМ".

Андрей Жолоб говорит, что после возвращения с фронта, оставлять музыкальную деятельность не собирается, поскольку просто не представляет жизни без нее.