За призначення Андрія Жолоба на посаду заступника Андрія Садового проголосувало понад 50 депутатів. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис Андрія Садового.

Що відомо про призначення Андрія Жолоба?

Міський голова повідомив, що під час засідання Львівської міської ради 23 жовтня, своїм рішенням депутати призначили Андрія Жолоба на посаду заступника міського голови з питань ветеранів.

У 2024 році посаду заступника Андрія Садового міська рада пропонувала омбудсмену з питань ветеранів та людей з інвалідністю колишньому поліцейському, ветерану війни Дмитру Михальцю, але призначення так і не відбулось.

За словами Садового, наразі Андрій Жолоб не входитиме до виконавчого комітету, а згодом йому буде підпорядковуватись управління з питань ветеранів.

Ветерани мають бути там, де ухвалюються рішення. Це велике підсилення для Львова,

– додає Андрій Садовий.

Як планує працювати на новій посаді?

У коментарі Суспільному Жолоб зазначає, що значно щось змінювати у своїй діяльності він не збирається. Планує надалі продуктивно займатись ветеранами, але вже на вищому рівні, залучати помічників із різних напрямків та структур.

Насправді якщо таким чином моя допомога стане ще ефективнішою, то взагалі буде бомба,

– додає Андрій.

Хто такий Андрій Жолоб?

З весни 2022 року Жолоб служив у Збройних Силах України. Два роки обіймав посаду командира медичної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.

З квітня 2024 року очолює Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій – муніципальну установу, яка надає комплексну допомогу захисникам, ветеранам та їхнім сім’ям.

44-річний львів'янин Андрій Жолоб за фахом лікар-травматолог. До війни працював у клінічній лікарні "Львівської залізниці", однак чоловіка у Львові знають ще як музиканта, лідера панк-рок гурту "Бетон" та радіоведучого на "Люкс ФМ".

Андрій Жолоб каже, що після повернення з фронту, залишати музичну діяльність не збирається, оскільки просто не уявляє життя без неї.