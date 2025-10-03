1,2 мільйона ветеранів і ветеранок зараз і 5 – 6 мільйона (разом із членами родинами) після закінчення війни – такий прогноз був у 2024 році від заступника міністра у справах ветеранів. Згідно з даними міністерства, понад 70% ветеранів до мобілізації офіційно працювали і більше як половина матиме потребу в працевлаштуванні після повернення до цивільного життя. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Військові можуть отримати безкоштовне житло від держави: які умови й куди звертатися

Які пільги щодо працевлаштування пропонує держава зараз? Якщо коротко, то низка гарантій спрямована на навчання та фінансову підтримку ветеранів, інші – на деяке заохочення роботодавців для працевлаштування колишніх військових.

Що стосується освіти та навчання, то різними нормами законів встановлюється державне забезпечення учасникам бойових дій (їхнім дітям) на отримання освіти.

Виплата допомоги та гарантії працевлаштування ветеранів

Статті 12 – 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стосуються, серед іншого, гарантій працевлаштування колишніх військових та членів їхніх родин.

Учасникам бойових дій надається:

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці;

переважне право на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації.

Люди з інвалідністю внаслідок війни мають право на:

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці;

переважне працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій;

виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.

Учасники війни мають право на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, надається переважне право на залишення на роботі при скороченні працівників незалежно від часу роботи та першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства.

Сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України:

право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час;

одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності працівників.

Як ми бачимо, в цьому законі нема норми щодо обов'язкового працевлаштування ветеранів, які повернулись до цивільного життя або стимулювання найму ветеранів. Натомість є лише пільги під час скорочення на роботі чи ліквідації компанії.

Тут важливо пам'ятати, що пільгами під час скорочення, законодавець щедрою рукою наділив аж одинадцять категорій громадян. Тобто навіть така не досить активна норма щодо захисту прав ветеранів може не допомогти людині зберегти місце роботи.

Як потрапити на першу цивільну роботу після війни?

Якщо ветеран був офіційно працевлаштований, то має право на поновлення на попередній посаді (про це розкажу нижче), якщо мовиться про пошук нового місця роботи, то питання вирішення відсутності цивільного досвіду роботи, складнощів із адаптацією військового досвіду у цивільне життя, необхідності психологічної адаптації та нижчого рівня заробітної плати, на жаль, не вирішуються законодавством.

Частково питання забезпечення першого цивільного місця роботи намагаються врегулювати пропонуючи компенсації роботодавцям та навчання для ветеранів. Наразі навіть є пропозиція народних депутатів щодо встановлення нормативу для працевлаштування ветеранів війни.

Читайте також Як військовим пройти ВЛК і уникнути проблем у процесі

Парламентарі пропонують визначити, що підприємство з чисельністю працівників від 8 до 25 осіб має працевлаштувати 1 ветерана чи ветеранку. Якщо працівників більше ніж 25 осіб, то потрібно досягти 4% робочих місць для ветеранів. Тобто пропонують вимоги, які аналогічні тим, які є щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

Можливо, це і не найдієвіший механізм (особливо в невеликих населених пунктах, де нема великих компаній), проте це хоч якийсь крок на зустріч людям. Але з січня цього року законопроєкт і досі опрацьовується в парламентському комітеті.

Іншим законопроєктом (№13180) пропонується, окрім квот на працевлаштування, встановити позитивний механізм стимулювання роботодавців.

За працевлаштування строком від року компенсуються 50% фактичних витрат на оплату праці за 6 місяців, але не більше подвійного розміру мінімальної заробітної плати.

Встановлюється ЄСВ для ветеранів на рівні мінімального страхового внеску аналогічно, як це передбачено для резидентів Дія Сіті.

А також пропонуються штрафи в разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування ветеранів. Саме пропозиція накладення штрафів викликає у бізнес-спільноти занепокоєння щодо чергової підстави тиску.

Наразі лише запроваджено норматив працевлаштування для осіб з інвалідністю з 1 січня 2026 року.

Як хочуть зацікавити роботодавців?

Поки "батога" у вигляді квот для працевлаштування не прийняли народні депутати, уряд пропонує "пряники" для роботодавців, які працевлаштують ветеранів і ветеранок.

Кабмін 10 лютого 2023 року Постановою №124 затвердив "Порядок надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних".

Роботодавці за направленням Центру зайнятості працевлаштовують строком не менше як на 2 роки, визначені категорії зареєстрованих безробітних, в нашому випадку – учасників бойових дій.

Таким роботодавцям компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску.

Також роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця працівника з інвалідністю. Розмір компенсації за облаштування місця за працевлаштованих людей з І групою інвалідності – до 120 тисяч гривень, з ІІ групою інвалідності – до 80 тисяч гривень.

Компенсація ЄСВ або облаштування робочого місця – корисна річ, проте для їх отримання потрібно виконання низки умов. Для відшкодування ЄСВ потрібно наймати працівника через центри зайнятості. Роботодавці та працівники можуть мати певні упередження щодо працевлаштування через центри зайнятості: паперова тяганина, пропозиції некваліфікованих громадських робіт.

Але залишимо питання довіри/недовіри до центрів зайнятості за дужками, питання компенсацій регулюються урядовими постановами, тобто прогнозованість такої допомоги лишається під питанням. Якщо постанову скасовують одного прекрасного дня, то і компенсація ЄСВ також припиниться, а працівник і роботодавець матимуть самостійно вирішувати нову проблему.

Проблеми зі збереженням місця роботи

Варто пам'ятати, що за мобілізованими працівниками зберігається місце роботи та посада, а ось середній заробіток – ні. Для мобілізованих він зберігався до 19 липня 2022 року, поки не був скасований. Для мобілізованих педагогів середній заробіток зберігався довше – до 24 грудня 2023 року, проте також був скасований.

Поки особа призвана на військову службу, її не можна звільнити з роботи. На практиці питання збереження місця роботи має дві проблеми.

Перша – необізнаність роботодавця або працівника в цьому питанні.

Друга – припинення існування місця роботи, коли мовиться про знищення приміщень та виробництва чи окупації міста. Станом на лютий 2025 року YouControl.Market наводить інформацію, що майже 600 тисяч суб'єктів господарювання припинили діяльність за три роки повномасштабного вторгнення. Тобто 600 тисяч попередніх місць роботи вже немає і повертатись нема куди.

Підіб'ємо підсумки

Наразі законодавство і гарантії працевлаштування ветеранів лишаються на рівні підтримки ветеранів Другої світової і навіть не досягають рівня підтримки осіб з інвалідністю. Хоча досвід інших країн у цій сфері є і ним готові ділитись. Питання полягає в реалізації найкращих практик, а не тільки "освоєнні бюджетів".

Український ветеранський фонд Мінветеранів підготував на основі досвіду інших країн рекомендації, де серед професійної перепідготовки на цивільний лад, розробки програм підготовки до цивільного життя, впровадження фінансової підтримки ветеранської освіти та менторських програм, зазначені такі, що точно вимагають уваги юристів.

Наприклад, забезпечення захисту ветеранів від дискримінації на робочому місці, а також забезпечення доступу до юридичних ресурсів та консультацій. Головна проблема полягатиме не тільки в реалізації програм, але і їхньому масштабуванні, створенні чіткого і зрозумілого механізму дій для колишніх військових.

На роботу ветеранів запрошують наразі органи МВД та ДСНС. Мінветеранів та Національне агентство з питань державної служби пропонують карту вакансій для ветеранів в органах місцевого самоврядування та держслужбі. Зараз там є 213 вакансій, а ветеранів – 1,2 мільйона. Є сподівання на працевлаштування у приватному бізнесі, якому мала допомагати б держава, можливо, не тільки в оплаті ЄСВ, але й компенсації податку на доходи осіб тощо.

Також варто постійно посилювати інформованість ветеранів через всі канали інформації щодо державних програм навчання, перепідготовки та працевлаштування, адже це значно допомагає адаптуватись до цивільного життя.