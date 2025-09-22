Усе, що треба знати про процес проходження військово-лікарської комісії, читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Цивільні не можуть судити військових – Україні потрібна військова юстиція

У яких випадках військовим необхідно проходити ВЛК та де взяти направлення?

Постанова ВЛК важлива для визначення подальшого ступеня придатності до служби, отримання відпустки для лікування, для поєднання поранення (травми чи каліцтва) з умовами проходження служби (особливо для виплат), для фіксування діагнозів, які військовий має зараз.

Направлення на ВЛК можуть видавати:

безпосередній начальник військовослужбовця (посада від командира частини і вища),

керівники ТЦК та СП,

керівники закладів охорони здоров'я (за місцем лікування),

начальники штатних ВЛК,

підрозділи Військової служби правопорядку Збройних Сил України,

органи прокуратури,

суд.

На які нюанси потрібно звернути увагу?

Якщо військовослужбовець лікується і водночас перебуває у відпустці, то за кілька днів до її завершення потрібно звернутись до ТЦК та СП для отримання направлення на проходження ВЛК. Метою проходження ВЛК є визначення придатності військовослужбовця до подальшого проходження служби або необхідності продовження лікування.

Проходити ВЛК потрібно за місцем перебування у відпустці. У цьому контексті важливе значення має територіальна юрисдикція. Якщо ТЦК та СП і військова частина розташовані у різних районах чи навіть містах, військовослужбовцю потрібно стати на тимчасовий військовий облік у тому ТЦК та СП, де розташований лікувальний заклад.

Коли військовослужбовець повертається у військову частину із проблемами зі здоров'ям, потрібно подати рапорт на ім'я командира військової частини. У рапорті слід повідомити про завершення лікування, зазначити наявні проблеми зі здоров'ям і попросити скерувати на ВЛК.

Направлення на ВЛК має видати начальник медичної служби, після чого командир частини має затвердити документ своїм підписом. Інформацію про дату та місце проходження ВЛК надає начальник медичної служби.

Також можна подати рапорт на направлення до ВЛК через мобільний додаток "Армія+". Якщо військовослужбовець отримав поранення, він повинен подати додатковий рапорт – про необхідність видачі довідки з обставинами отримання тілесних ушкоджень.

Яким має бути алгоритм дій, якщо не направляють на ВЛК?

Якщо військова частина або медзаклад чи ТЦК та СП відмовляються скеровувати військовослужбовця на проходження ВЛК, то є кілька варіантів розв'язання цього питання.

Спочатку варто зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України за телефонами: 15-12, 0-800-500-442, 0-800-500-410, 044-454-44-99 або написати листа за адресою: 03168, місто Київ, проспект Повітряних сил, будинок 6, zvernmou@post.mil.gov.ua, vzg@mil.gov.ua.

Також можна скористатися окремою гарячою лінією командування Медичних сил ЗС України: 044-522-83-58. Або звернутися до військової служби правопорядку в ЗСУ: 044-454-73-08, 044-454-73-03, och_vsp@mil.gov.ua, до відповідного командування роду чи виду військ чи оперативного командування регіону.

Цікаво Мобілізація в Україні: хто не потрапить на передову після призову

Ще один варіант – звернутись до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: 0-800-501-720, hotline@ombudsman.gov.ua, 01008, місто Київ, вулиці Інститутська, 21/8.

Якщо звернення до цих установ не допомогли, військовослужбовець може подати позов до адміністративного суду про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання видати направлення на ВЛК.

Зазвичай у таких справах суди зобов'язують командирів розглянути рапорти, проте вимоги про скерування на ВЛК не задовольняють, оскільки це – повноваження лікарів.

Якщо військовослужбовець не погоджується з висновком ВЛК, як йому діяти?

Є два шляхи: адміністративне оскарження висновку комісії в системі ВЛК та/або в судовому порядку.

У 2024 році Міноборони оновило Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, додавши нові пункти до розділу "Порядок подання та розгляду звернень ВЛК".

За оновленими правилами військовослужбовцю, який не погоджується з висновками комісії, потрібно подати письмову заяву із поясненням незгоди та медичними документами. Скарги розглядають вищі за рангом ВЛК: міські, обласні, регіональні та Центральна ВЛК. Рішення Центральної ВЛК може бути оскаржене в суді. Проте суд не оцінює медичні висновки по суті, він лише перевіряє законність процедури.

Скільки часу триває оскарження рішення ВЛК?

Військовослужбовцю надається 30 днів з дня отримання постанови ВЛК для її оскарження у досудовому порядку, тобто вищій ВЛК.

У судовому порядку – інші строки. У військовослужбовця є три місяці з дня вручення рішення ВЛК вищої інстанції на звернення до суду, у разі оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку. І шість місяців з дня отримання постанови ВЛК на звернення до суду, якщо судове оскарження є первинним.

Якщо строк оскарження минув, його можна поновити за наявності поважних причин. Серед них – участь у бойових діях, перебування на лікуванні, важкі сімейні обставини. Остаточне рішення щодо цього питання ухвалює суд.

Водночас оскарження не зупиняє дію постанови ВЛК, доки її не скасує суд.