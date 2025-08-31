Действительно ли Андрею Парубию отказали в охране: в УГО отреагировали на слухи
- Нардеп Владимир Арьев сообщил, что Парубий полгода назад просил охрану из-за возможных угроз, но получил отказ.
- Управление государственной охраны Украины заявило, что Андрей Парубий не принадлежал к категории лиц, которым должна была предоставляться государственная охрана по закону.
Нардеп Владимир Арьев заявил, что Андрей Парубий полгода назад просил предоставить ему охрану, однако получил отказ. В Управлении государственной охраны говорят, что, по закону, не должны были отвечать за безопасность экс-главы Верховной Рады.
Так, в посте в фейсбук Управление государственной охраны Украины опубликовало отрывок из закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", передает 24 Канал.
Должно ли УГО предоставить Андрею Парубию охрану?
В статье 6 "Обеспечение безопасности должностных лиц" говорится о том, что в местах постоянного и временного пребывания гарантируется безопасность:
- Председателя Верховной Рады Украины;
- Премьер-министра Украины;
- Председателя Конституционного Суда Украины;
- Председателя Верховного Суда;
- Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины;
- Первого вице-премьер-министра Украины;
- Министра иностранных дел Украины;
- Генерального прокурора;
- Министра обороны Украины;
- заместителя Председателя Верховной Рады Украины.
В течение срока полномочий указанных в этой статье должностных лиц также гарантируется безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их. После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение одного, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
- 30 августа в полдень на улице Ефремова во Львове был застрелен известный политический деятель Андрей Парубий.
- Политика убили несколькими выстрелами из огнестрельного короткоствольного оружия, когда он направлялся на тренировку в спортзале.
- Вероятный убийца был одет как курьер Glovo. Полиция до сих пор разыскивает его.
- Нардеп Владимир Арьев сообщил, что полгода назад появились сообщения о возможных угрозах для некоторых политиков. в частности Андрея Парубия. Тогда экс-глава Верховной Рады обратился с просьбой предоставить ему охрану, но получил отказ.