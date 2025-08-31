Нардеп Владимир Арьев заявил, что Андрей Парубий полгода назад просил предоставить ему охрану, однако получил отказ. В Управлении государственной охраны говорят, что, по закону, не должны были отвечать за безопасность экс-главы Верховной Рады.

Так, в посте в фейсбук Управление государственной охраны Украины опубликовало отрывок из закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", передает 24 Канал.

Должно ли УГО предоставить Андрею Парубию охрану?

В статье 6 "Обеспечение безопасности должностных лиц" говорится о том, что в местах постоянного и временного пребывания гарантируется безопасность:

Председателя Верховной Рады Украины;

Премьер-министра Украины;

Председателя Конституционного Суда Украины;

Председателя Верховного Суда;

Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины;

Первого вице-премьер-министра Украины;

Министра иностранных дел Украины;

Генерального прокурора;

Министра обороны Украины;

заместителя Председателя Верховной Рады Украины.

В течение срока полномочий указанных в этой статье должностных лиц также гарантируется безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их. После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение одного, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?