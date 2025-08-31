Укр Рус
24 Канал Новости Украины Действительно ли Андрею Парубию отказали в охране: в УГО отреагировали на слухи
31 августа, 08:24
2

Действительно ли Андрею Парубию отказали в охране: в УГО отреагировали на слухи

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Нардеп Владимир Арьев сообщил, что Парубий полгода назад просил охрану из-за возможных угроз, но получил отказ.
  • Управление государственной охраны Украины заявило, что Андрей Парубий не принадлежал к категории лиц, которым должна была предоставляться государственная охрана по закону.

Нардеп Владимир Арьев заявил, что Андрей Парубий полгода назад просил предоставить ему охрану, однако получил отказ. В Управлении государственной охраны говорят, что, по закону, не должны были отвечать за безопасность экс-главы Верховной Рады.

Так, в посте в фейсбук Управление государственной охраны Украины опубликовало отрывок из закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", передает 24 Канал.

Смотрите также "Отойди от меня, нечисть": в сети вспомнили самое известное видео с участием Парубия

Должно ли УГО предоставить Андрею Парубию охрану?

В статье 6 "Обеспечение безопасности должностных лиц" говорится о том, что в местах постоянного и временного пребывания гарантируется безопасность:

  • Председателя Верховной Рады Украины;
  • Премьер-министра Украины;
  • Председателя Конституционного Суда Украины;
  • Председателя Верховного Суда;
  • Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины;
  • Первого вице-премьер-министра Украины;
  • Министра иностранных дел Украины;
  • Генерального прокурора;
  • Министра обороны Украины;
  • заместителя Председателя Верховной Рады Украины.

В течение срока полномочий указанных в этой статье должностных лиц также гарантируется безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их. После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение одного, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?