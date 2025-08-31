Нардеп Володимир Ар'єв заявив, що Андрій Парубій півроку тому просив надати йому охорону, однак отримав відмову. В Управлінні державної охорони кажуть, що, за законом, не мали відповідати за безпеку ексглаві Верховної Ради.

Так, у пості в фейсбук Управління державної охорони України опублікувало уривок із закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", передає 24 Канал.

Чи мало УДО надати Андрію Парубію охорону?

У статті 6 "Забезпечення безпеки посадових осіб" йдеться про те, що у місцях постійного та тимчасового перебування гарантується безпека:

Голови Верховної Ради України;

Прем'єр-міністра України;

Голови Конституційного Суду України;

Голови Верховного Суду;

Першого заступника Голови Верховної Ради України;

Першого віцепрем'єр-міністра України;

Міністра закордонних справ України;

Генерального прокурора;

Міністра оборони України;

заступника Голови Верховної Ради України.

Протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також гарантується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх. Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?