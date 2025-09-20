В США продолжаются поиски 38-летней украинки Анны Коврижных. Женщина перестала выходить на связь 5 июля, а через несколько дней ее автомобиль и фургон нашли брошенными у дороги в Потреро в округе Сан-Диего.

Об исчезновении Коврижных 12 июля сообщила полиции в Сан-Диего ее подруга. Известно, что за любую информацию о местонахождении украинки назначили вознаграждение в 1000 долларов США, передает 24 Канал со ссылкой на NBC San Diego.

Что известно об исчезновении украинки в США?

В офисе шерифа округа Сан-Диего отмечают, что пока не имеют данных о том, куда именно направлялась Анна Коврижных в день исчезновения. Правоохранители считают, что она путешествовала по стране, а потом оставила свой автомобиль в Потреро и больше к нему не вернулась.

Детективы предполагают, что женщина могла пересекла границу между США и Мексикой и попала в район города Текате в штате Нижняя Калифорния (Мексика).

Полиция пока не имеет доказательств, чтобы утверждать ни о том, что с женщиной произошло преступление, ни то, что она добровольно исчезла.

Известно, что мать Анны получила последнее сообщение от нее 5 июля. Это была фотография письма с GPS-координатами из Потреро. В письме говорилось, чтобы все ее личные активы передали маме.

Что известно об Анне Коврижных?

По данным СМИ, Анна Коврижных родилась в Украине в 1987 году. Последние четыре года женщина проживала в Галландейл-Бич, Флорида. Летом украинка отправилась в путешествие по стране на своем трейлере. С тех пор о ней никто ничего не слышал.

За несколько дней до исчезновения она опубликовала странные сообщения в соцсети. На одном из видео в тиктоке она танцует в купальнике. Это видео подписано так: "Я хочу, чтобы все запомнили меня именно такой". Также она показывала, как пакует необходимые вещи, такие как противогаз, солнечные батареи и рация, отмечая: "Я знаю, что мое время близко".

К слову, в соцсетях Анна называет себя провидицей, а также рассказывает о своей книге "Обнуление: Свидетельство Бога как вход в параллельный мир". В аннотации к ее книге на Amazon указано, что Коврижных якобы в 2022 году предсказала полномасштабное вторжение России в Украину за десять дней до того, как оно началось.

Также в аннотации упоминается о том, что украинка изучала теологию, теорию квантовой физики очищения тела. Она работала с картами Таро, практиками реинкарнации и целительством Рэйки. Отмечалось, что автор считает себя пророчицей, которая готовит духов к концу света.

