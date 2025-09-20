У США тривають пошуки 38-річної українки Ганни Коврижних. Жінка припинила виходити на зв'язок 5 липня, а за кілька днів її автомобіль та фургон знайшли покинутими біля дороги у Потреро в окрузі Сан-Дієго.

Про зникнення Коврижних 12 липня повідомила поліцію у Сан-Дієго її подруга. Відомо, що за будь-яку інформацію про місцезнаходження українки призначили винагороду в 1000 доларів США, передає 24 Канал із посиланням на NBC San Diego.

Дивіться також У Китаї на мосту через річку обірвався трос залізниці: є загиблі та зниклі безвісти

Що відомо про зникнення українки у США?

В офісі шерифа округу Сан-Дієго зазначають, що наразі не мають даних про те, куди саме прямувала Ганна Коврижних у день зникнення. Правоохоронці вважають, що вона подорожувала країною, а потім залишила свій автомобіль у Потреро і більше до нього не повернулася.

Детективи припускають, що жінка могла перетнула кордон між США та Мексикою і потрапила в район міста Текате в штаті Нижня Каліфорнія (Мексика).

Поліція наразі не має доказів, аби стверджувати ані про те, що із жінкою стався злочин, ані те, що вона добровільно зникла.

Відомо, що матір Ганни отримала останнє повідомлення від неї 5 липня. Це була фотографія листа з GPS-координатами з Потреро. У листі йшлося, щоби всі її особисті активи передали мамі.

Що відомо про Ганну Коврижних?

За даними ЗМІ, Ганна Коврижних народилася в Україні у 1987 році. Останні чотири роки жінка проживала в Галландейл-Біч, Флорида. Влітку українка вирушила у подорож країною на своєму трейлері. З тих пір про неї ніхто нічого не чув.

За кілька днів до зникнення вона поширила дивні публікації у соцмережі. На одному з відео у тіктоці вона танцює в купальнику. Це відео підписано так: "Я хочу, щоб усі запам'ятали мене саме такою". Також вона показувала, як спаковує необхідні речі, такі як протигаз, сонячні батареї та рація, зазначаючи: "Я знаю, що мій час близько".

До слова, у соцмережах Ганна називає себе провидицею, а також розповідає про свою книгу "Обнулення: Свідчення Бога як вхід у паралельний світ". В анотації до її книги на Amazon вказано, що Коврижних нібито у 2022 році передбачила повномасштабне вторгнення Росії в Україну за десять днів до того, як воно почалося.

Також в анотації згадується про те, що українка вивчала теологію, теорію квантової фізики очищення тіла. Вона працювала з картами Таро, практиками реінкарнації та цілительством Рейкі. Зазначалося, що авторка вважає себе пророчицею, яка готує духів до кінця світу.

Що відомо про зникнення українки у Польщі?