Не с мамой и не в интернате: 12-летняя дочь самой старшей матери Украины сказала, где хочет жить
Источник:ТСН
Недавно Украину всколыхнула история 12-летней Анны-Марии Подвербной. Дочь самой старшей матери страны рассказала о пытках, которым подвергалась дома.
Соответствующие органы изъяли ребенка из семьи, сейчас он находится под наблюдением врачей. Однако домой возвращаться девочка не хочет.
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Где хочет жить ребенок
Стоит напомнить, что заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш одним из первых откликнулся помочь Анне-Марии. Девочка сообщила чиновнику, что не хочет жить с мамой.
Она видит свое будущее в другом месте, но при этом она не хочет быть в интернате. Задавала вопрос о том, может ли ее взять кто-нибудь под опеку. Сказала, что у нее есть такой человек. Я сказал ей, что давай номер телефона, мы проверим это,
– рассказал заместитель председателя облсовета.
Блауш добавил, что ребенок не хочет жить с мамой в тех обстоятельствах, в которых он был. В то же время он рассказал, что мать – Валентина Подвербная – посещает ребенка. Впрочем, Анна-Мария не понимает, почему она это делает.
12-летняя девочка категорически отказывается возвращаться домой. Зато заявила, что если ее вернут домой, то она совершит самоубийство.
Мать девочки будут судить по трем делам
В Управлении по делам детей Черниговского городского совета сообщили, что готовят иск в суд на Подвербную-старшую после изъятия ребенка. Согласно данным официального ресурса "Судебная власть Украины", уже был назначен состав суда сразу по трем делам.
Рассматриваться они будут относительно:
- невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей,
- совершение домашнего насилия,
- отнятие малолетнего ребенка.
Следует отметить, что дать рассмотрение двух из трех дел уже запланированы. По словам представительницы Новозаводского райсуда Чернигова Татьяны Андрушко, они могут пройти 5 и 9 мая.
Это не первый случай, когда Валентину Подвербную привлекают в суд. В прошлый раз, в ноябре 2022 года, правоохранители составили на пожилую маму Анны-Марии два административных протокола. Они, как и сегодня, касались невыполнения родительских обязанностей и психологического насилия.