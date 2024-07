Пощечина общественности: будет ли работать анти-SLAPP законодательство в Украине

Право на свободу слова закреплено украинским законодательством и является обязательным требованием к демократическому обществу. Однако, к сожалению, все еще существуют пути предотвращения этого конституционного права. Один из них – SLAPP. Больше об этом читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation) – это судебные иски, которые используются для давления на людей или организации, выражающих свои взгляды или участвующих в общественных акциях. Эти иски часто имеют целью запугать и подавить общественную активность, пытаясь заставить людей молчать или отказываться от своих позиций.

Примером может быть ситуация, которая произошла в апреле 2023 года. Тогда пророссийский деятель Андрей Портнов подал иск против руководительницы проекта журналистских расследований "Схемы" ("Радио Свобода") Натальи Седлецкой по делу о защите его чести, достоинства и репутации. Еще в 2020 году произошел поджог автомобиля редакции "Схем". Наталья с рядом украинских медиа упоминала негативное отношение Портнова к медиа, критиковала публикацию с именем водителя и номеров машины и его угрозы редакции.

Печерский суд Киева удовлетворил иск и обязал Седлецкую опровергнуть информацию, распространенную в посте, опубликовав решение Печерского суда на своей странице в фейсбуке.

Почему SLAPP до сих пор работает

К сожалению, случаи SLAPP часто происходят благодаря тому, что защита в суде, даже против безосновательного иска, может занять много времени и средств. Поэтому те, кто представляет интересы общественности, часто выбирают путь отказа от своих позиций или претензий. Часто даже просят прощения и выражают "правильные" мысли, которые противоречат их собственному мнению, чтобы избежать негативных последствий.

Что же отличает эти иски от других?

Финансовое и юридическое преимущество истца.

Большой объем требований к обвиняемым.

Скрытая цель, которая может заключаться в желании остановить или замедлить работу организации и/или индивида.

Безосновательность, несправедливость иска или "притянутая за уши" причина для его подачи.

Большие и часто необоснованные суммы компенсаций.

Еще один пример SLAPP-иска произошел в сентябре 2023 года. Тогда издание "Следство.инфо" опубликовало расследование о связях украинского бизнесмена Сергея Семенюка с Россией. Тогда же он подал иск о "защите чести, достоинства и деловой репутации" против издания и журналистки Янины Корниенко, автора расследования. Напоминает ситуацию с другим пророссийским деятелем Портновым, упомянутым выше.

"Следство.инфо" выявило, что клининговые компании Семенюка принадлежат орбите российского бизнесмена Эдуарда Апсита и связаны с Евгением Пригожиным. В течение нескольких лет компании Семенюка занимаются уборкой стратегических железнодорожных, банковских и энергетических объектов Украины. Эти услуги предоставляются и после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Самое интересное то, что юридическая команда Семенюка пыталась манипулировать электронной системой отбора судей для назначения судьи, который будет вести дело. В результате, как и происходит в типичном SLAPP иске, команде "Следство.инфо" вынесли обязательство выплатить 200 000 гривен штрафа.

Как страны внедряют анти-SLAPP законодательство?

Для того, чтобы защитить журналистов и активистов от такого давления, правительства разных стран разрабатывают или уже разработали соответствующее законодательство.

В Австралийской столичной территории Закон о защите общественного участия 2008 года защищает действия, направленные на влияние на общественное мнение или содействие деятельности по вопросам общественного интереса. Сторона, начинающая или поддерживающая дело с нецелевой целью, может быть обязана уплатить финансовую санкцию.

В Канаде случаи политической клеветы и манипулирования являются редкими. Однако три наиболее населенные провинции Канады (Квебек, Британская Колумбия и Онтарио) приняли законодательство против SLAPP.

Что касается ЕС, 25 ноября 2020 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил "глубокую тревогу относительно состояния свободы СМИ в ЕС в контексте злоупотреблений и нападений на журналистов и работников СМИ в некоторых странах-членах из-за их профессиональной деятельности" и призвал Европейскую Комиссию "установить минимальные стандарты против практик SLAPP по всему ЕС". В 2021 году Европейский Союз рассматривал введение директивы против SLAPP для защиты свободы слова граждан Европы.

Кроме этого, эффективно функционирует ECPMF (European Centre for Press and Media Freedom), которая концентрирует работу на решении SLAPP исков.

Что сейчас происходит в ЕС по SLAPP

В Европе активисты, объединены в коалицию Coalition Against SLAPPs in Europe, зафиксировали рост числа SLAPP-исков в ЕС ежегодно. Отчет за 2022 год, опубликованный фондом The Daphne Caruana Galizia Foundation, названным в честь мальтийской журналистки, указывает на 48 исков, поданных против нее перед ее убийством в 2017 году. В медиа часто упоминают законопроект anti-SLAPP как "Daphne's law".

11 апреля 2024 года Европейский парламент подписал директиву ЕС против SLAPP, которая была принята 27 февраля этого же года. Эта директива устанавливает минимальные стандарты для защиты журналистов, активистов, ученых и других общественных наблюдателей от злоупотребления судебными процессами в ЕС. Странам-членам ЕС предоставлено 24 месяца для внедрения этих норм в свое законодательство.

Так будет ли у Украины такое законодательство

Сейчас в Украине нет специализированного законодательства против SLAPP исков, как такового. Однако существуют инициативы и обсуждения о необходимости введения подобных мер защиты. Мы уже стали свидетелями не одного иска, который вызвал общественное обсуждение по защите прав свободы слова.

Для того чтобы анти-SLAPP законодательство действительно работало, нужно лоббировать это решение в Верховной Раде, сотрудничать с международными партнерами и принимать во внимание удачные примеры его внедрения.

Наша интеграция в ЕС требует преодоления таких вызовов и представления нового эффективного законодательства. Сотрудничество активистов, общественных организаций и правительства может предотвращать будущие SLAPP иски и защищать свободу слова в Украине.