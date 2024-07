Вэнс вместо Пенса

6 января 2021 года в Вашингтоне состоялась большая демонстрация сторонников Дональда Трампа в знак протеста против результатов президентских выборов. В своем выступлении тогдашний президент призвал своего вице-президента Майка Пенса, конституционной обязанностью которого является утверждение итогов выборов, не одобрять результаты якобы "сфальсифицированного" народного волеизъявления.

Тогда Пенс ответил, что не собирается нарушать Конституцию из-за прихотей Трампа. Зато Джей Ди Вэнс, только что избранный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии, неоднократно заявлял, что на месте Пенса поступил бы совершенно иначе: "Если бы я был вице-президентом, я бы отправил представителей Джорджии, Пенсильвании и других штатов обратно. Конгресс должен был бы бороться за справедливость".

Выбор Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты ярко демонстрирует изменение подхода Трампа к формированию своей команды, по сравнению с периодом 2016 – 2020 годов. Тогда он, будучи новачком в большой политике, положился на опытных республиканских лидеров. Майк Пенс, Майк Помпео, Никки Хейли, Пол Райан и многие другие консерваторы-рейганисты реализовали грамотную политику во многих сферах, в том числе и во внешнеполитической.

Например, именно благодаря республиканскому большинству в Конгрессе в 2018 году удалось снять эмбарго времен Обамы – Байдена на поставку Украине летального вооружения.

Однако после поражения в 2020 году Трамп изменил подход на противоположный. Почувствовав полный контроль над Республиканской партией, он решил, что ему больше не нужны люди, которые могут в чем-то с ним не соглашаться.

Особенно этот подход был заметен на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, когда Трамп поддерживал не тех кандидатов, которые имели больше всего шансов победить, а тех, кто громче всего клялся в верности трампизму.

Среди них был и Вэнс, который именно в 2022 году впервые избрался в Сенат, едва на проиграв надежный для республиканцев штат Огайо. Бывший венчурный капиталист является лидером партийного крыла, выступающего за отказ от классического рейгановского консерватизма. Он считает, что правительство должно активно вмешиваться во внутриэкономические процессы, одновременно ограничивая свою деятельность на внешней арене.

Как ни странно, эти идеи – полная противоположность главным достижениям первой администрации Трампа, среди которых снижение налогов и успешные действия на Ближнем Востоке.

Антиукраинские аргументы Вэнса

Еще до начала полномасштабного вторжения России Вэнс очертил свою антиукраинскую позицию. "Это смешно, что мы думаем о границах Украины, а не о своих границах. Честно говоря, мне безразлично, что случится с Украиной", – сказал Вэнс 19 февраля 2022 года, за 5 дней до нападения России. Впоследствии он опубликовал заявление, в котором осудил российское вторжение... обвинив в этом американские элиты.

Через год, 20 апреля 2023 года Вэнс вместе с 18 другими конгрессменами подписал формальное обращение к президенту Байдену с призывом "прекратить поддерживать бесконечную войну и положить ей конец путем переговоров".

Но наиболее подробно свои антиукраинские аргументы Вэнс изложил в статье для New York Times, опубликованной в апреле 2024 года под названием "Математика по Украине не сходится" (The Math on Ukraine Doesn't Add Up). Далее привожу его главные тезисы в пользу отказа от поддержки Украины.

Недостаток человеческих и материальных ресурсов. Мол, даже самая жесткая мобилизационная политика не обеспечит Украину достаточным для победы количеством солдат. А Соединенные Штаты не имеют производственных мощностей, способных обеспечить минимальные потребности Киева в 155-миллиметровых снарядах и системах Patriot.

Мол, даже самая жесткая мобилизационная политика не обеспечит Украину достаточным для победы количеством солдат. А Соединенные Штаты не имеют производственных мощностей, способных обеспечить минимальные потребности Киева в 155-миллиметровых снарядах и системах Patriot. Запасы вооружения и производственные ограничения. Поставка ресурсов Украине якобы уменьшает вооруженные запасы США, отвлекает их от более приоритетных направлений (например, от обороны Тайваня против Китая).

Поставка ресурсов Украине якобы уменьшает вооруженные запасы США, отвлекает их от более приоритетных направлений (например, от обороны Тайваня против Китая). Национальная безопасность и экономические интересы. Сторонники поддержки Украины утверждают, что экономика США выигрывает от создания рабочих мест в секторе безопасности. Но этого, по мнению Вэнса, лучше достигать через развитие мирных отраслей промышленности, а не через поддержку вооруженных конфликтов за рубежом.

Сторонники поддержки Украины утверждают, что экономика США выигрывает от создания рабочих мест в секторе безопасности. Но этого, по мнению Вэнса, лучше достигать через развитие мирных отраслей промышленности, а не через поддержку вооруженных конфликтов за рубежом. Несправедливое распределение бремени. Страны Европы, которые должны быть более заинтересованы в поддержке Украины, якобы делают гораздо меньше, чем США.

Страны Европы, которые должны быть более заинтересованы в поддержке Украины, якобы делают гораздо меньше, чем США. Отсутствие реалистичного плана. Желание президента Зеленского восстановить границы 1991 года не имеет ничего общего с реальностью. Администрация Байдена не имеет четкой стратегии по завершению войны, продолжая бесконечную передачу дорогостоящих ресурсов.

Стоит заметить, что Вэнс не говорит об откровенной сдаче Украины в руки Москвы. Он считает, что лучшей стратегией была бы оборонительная война с фиксацией линии фронта на текущих рубежах и начало переговоров. Уменьшение поставок вооружения из США должно быть компенсировано усилиями стран Европы. Украина, мол, должна забыть об отвоевании утраченных территорий, ведь это только приведет к критическим потерям человеческих и материальных ресурсов и в конце концов ускорит продвижение России.

Я не буду критиковать каждый из пунктов плана Вэнса, но замечу, что многие республиканцы в Конгрессе имеют противоположное мнение. Его удачно очертил сенатор от штата Миссисипи Роджер Викер, назвав 4 основных аргумента в пользу активной поддержки Украины.

Но теперь именно Вэнс и подобные ему политики могут получить полноту исполнительной власти и неограниченное влияние на возможного президента, которого, как известно, гораздо больше интересуют положительные отзывы о себе в прессе, чем дела далеких европейских стран.

Вэнс не станет новым Майком Джонсоном

Неудачное покушение на жизнь Трампа и провал Байдена на дебатах подняли рейтинги республиканца до такого уровня, что демократы начали терять надежду на успех. Едва ли не единственной их надеждой является то, что Байдена удастся убедить отказаться от участия в выборах в пользу более молодого и популярного кандидата. Однако, если до выборов ничего не изменится, уже в начале 2025 года мы получим администрацию Трампа – Вэнса. В таком случае Джей Ди автоматически станет главным претендентом на президентскую номинацию от Республиканской партии на выборы 2028-го.

Пусть наши сердца согревает свежий пример Майка Джонсона, который диаметрально изменил позицию по поддержке Украины после избрания спикером Палаты представителей Конгресса, но Джей Ди Вэнс – это человек совсем другого типа, который вряд ли отступит от своей последовательной позиции.