Венс замість Пенса

6 січня 2021 року у Вашингтоні відбулася велика демонстрація прихильників Дональда Трампа на знак протесту проти результатів президентських виборів. У своєму виступі тодішній президент закликав свого віцепрезидента Майка Пенса, конституційним обов'язком якого є затвердження підсумків виборів, не схвалювати результатів нібито "сфальсифікованого" народного волевиявлення.

Тоді Пенс відповів, що не збирається порушувати Конституцію через забаганки Трампа. Натомість Джей Ді Венс, щойно обраний кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії, неодноразово заявляв, що на місці Пенса вчинив би абсолютно інакше: "Якби я був віцепрезидентом, я б відправив представників Джорджії, Пенсільванії та інших штатів назад. Конгрес мав би боротися за справедливість".

Вибір Джей Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти яскраво демонструє зміну підходу Трампа до формування своєї команди, порівняно з періодом 2016 – 2020 років. Тоді він, будучи новачком у великій політиці, поклався на досвідчених республіканських лідерів. Майк Пенс, Майк Помпео, Ніккі Гейлі, Пол Раян та багато інших консерваторів-рейганістів реалізували грамотну політику в багатьох сферах, зокрема і в зовнішньополітичній.

Наприклад, саме завдяки республіканській більшості в Конгресі у 2018 році вдалося зняти ембарго часів Обами – Байдена на постачання Україні летального озброєння.

Однак після поразки у 2020 році Трамп змінив підхід на протилежний. Відчувши повний контроль над Республіканською партією, він вирішив, що йому більше не потрібні люди, які можуть в чомусь із ним не погоджуватися.

Особливо цей підхід був помітний на проміжних виборах до Конгресу у 2022 році, коли Трамп підтримував не тих кандидатів, які мали найбільше шансів перемогти, а тих, хто найголосніше клявся у вірності трампізму.

Серед них був і Венс, який саме у 2022 році вперше обрався до Сенату, ледь на програвши надійний для республіканців штат Огайо. Колишній венчурний капіталіст є лідером партійного крила, що виступає за відмову від класичного рейганівського консерватизму. Він вважає, що уряд має активно втручатися у внутрішньоекономічні процеси, водночас обмежуючи свою діяльність на зовнішній арені.

Як не дивно, ці ідеї – повна протилежність головним досягненням першої адміністрації Трампа, серед яких зниження податків і успішні дії на Близькому Сході.

Антиукраїнські аргументи Венса

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Венс окреслив свою антиукраїнську позицію. "Це смішно, що ми думаємо про кордони України, а не про свої кордони. Чесно кажучи, мені байдуже, що трапиться з Україною", – сказав Венс 19 лютого 2022 року, за 5 днів до нападу Росії. Згодом він опублікував заяву, в якій засудив російське вторгнення… звинувативши в цьому американські еліти.

Через рік, 20 квітня 2023 року Венс разом з 18 іншими конгресменами підписав формальне звернення до президента Байдена із закликом "припинити підтримувати нескінченну війну і покласти їй край шляхом переговорів".

Але найбільш докладно свої антиукраїнські аргументи Венс виклав у статті для New York Times, опублікованій у квітні 2024 року під назвою "Математика щодо України не сходиться" (The Math on Ukraine Doesn't Add Up). Далі наводжу його головні тези на користь відмови від підтримки України.

Нестача людських і матеріальних ресурсів. Мовляв, навіть найбільш жорстка мобілізаційна політика не забезпечить Україну достатньою для перемоги кількістю солдатів. А Сполучені Штати не мають виробничих потужностей, здатних забезпечити мінімальні потреби Києва у 155-міліметрових снарядах і системах Patriot.

Мовляв, навіть найбільш жорстка мобілізаційна політика не забезпечить Україну достатньою для перемоги кількістю солдатів. А Сполучені Штати не мають виробничих потужностей, здатних забезпечити мінімальні потреби Києва у 155-міліметрових снарядах і системах Patriot. Запаси озброєння і виробничі обмеження. Постачання ресурсів Україні буцімто зменшує збройні запаси США, відвертає їх від більш пріоритетних напрямків (наприклад, від оборони Тайваню проти Китаю).

Постачання ресурсів Україні буцімто зменшує збройні запаси США, відвертає їх від більш пріоритетних напрямків (наприклад, від оборони Тайваню проти Китаю). Національна безпека й економічні інтереси. Прихильники підтримки України стверджують, що економіка США виграє від створення робочих місць у секторі безпеки. Але цього, на думку Венса, краще досягати через розвиток мирних галузей промисловості, а не через підтримку збройних конфліктів за кордоном.

Прихильники підтримки України стверджують, що економіка США виграє від створення робочих місць у секторі безпеки. Але цього, на думку Венса, краще досягати через розвиток мирних галузей промисловості, а не через підтримку збройних конфліктів за кордоном. Несправедливий розподіл тягаря. Країни Європи, які мають бути більш зацікавлені в підтримці України, нібито роблять набагато менше, ніж США.

Країни Європи, які мають бути більш зацікавлені в підтримці України, нібито роблять набагато менше, ніж США. Відсутність реалістичного плану. Бажання президента Зеленського відновити кордони 1991 року не має нічого спільного з реальністю. Адміністрація Байдена не має чіткої стратегії щодо завершення війни, продовжуючи нескінченну передачу дорогих ресурсів.

Варто зауважити, що Венс не говорить про відверту здачу України в руки Москви. Він вважає, що найкращою стратегією була б оборонна війна з фіксацією лінії фронту на поточних рубежах і початок переговорів. Зменшення поставок озброєння зі США мало б бути компенсоване зусиллями країн Європи. Україна, мовляв, має забути про відвоювання втрачених територій, адже це лише призведе до критичних втрат людських і матеріальних ресурсів і зрештою пришвидшить просування Росії.

Я не буду критикувати кожний із пунктів плану Венса, але зауважу, що багато республіканців у Конгресі мають протилежну думку. Її вдало окреслив сенатор від штату Міссісіпі Роджер Вікер, назвавши 4 основні аргументи на користь активної підтримки України.

Але тепер саме Венс і подібні до нього політики можуть отримати повноту виконавчої влади і необмежений вплив на можливого президента, якого, як відомо, набагато більше цікавлять позитивні відгуки про себе в пресі, ніж справи далеких європейських країн.

Венс не стане новим Майком Джонсоном

Невдалий замах на життя Трампа і провал Байдена на дебатах піднесли рейтинги республіканця до такого рівня, що демократи почали втрачати надію на успіх. Чи не єдиним їхнім сподіванням є те, що Байдена вдасться переконати відмовитися від участі у виборах на користь молодшого і популярнішого кандидата. Однак, якщо до виборів нічого не зміниться, вже на початку 2025 року ми отримаємо адміністрацію Трампа – Венса. В такому разі Джей Ді автоматично стане головним претендентом на президентську номінацію від Республіканської партії на вибори 2028-го.

Нехай наші серця зігріває свіжий приклад Майка Джонсона, який діаметрально змінив позицію щодо підтримки України після обрання спікером Палати представників Конгресу, але Джей Ді Венс – це людина зовсім іншого типу, яка навряд чи відступить від своєї послідовної позиції.