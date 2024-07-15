В усьому маразмі росіян є один нюанс

Думаю, всі звернули увагу, як російська пропаганда енергійно завелася після новини про замах на Дональда Трампа і одразу почала говорити про "український слід".

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У зоні бойових дій відразу почали летіти у бік українських позицій снаряди з написами "За Трампа!". Марія Захарова вибухнула своїми звинуваченнями у сторону українців, російський сенатор Цеков безпосередньо звинуватив Україну, а в Раді федерації впевнені в "українському сліді".

Звучить це все як крайня форма шизофренії – звинувачувати Україну в усьому, навіть у виверженні вулкана в Ісландії, але є нюанс…

Протягом останніх кількох років в інформаційному просторі України й справді формувалася негативна думка та сприйняття Трампа. Над ним жартували, його вкрай різко критикували і навіть ображали люди високого рівня. Якщо ви вважаєте, що вивчення громадської думки американські політики проводять тільки в США, то ви помиляєтеся.

Звичайно ж, російські спецслужби про це чудово знають і намагаються максимально використати присутність негативного інформаційного фону про Трампа, який формувався роками, проти України. Вони хочуть донести до колишнього президента та ймовірного майбутнього президента США цю інформацію саме в контексті дискредитації нашої країни.

Проблема в тому, що ми в черговий раз самі ж встаємо на ті самі граблі і дозволяємо нашому ворогові використовувати це проти нас.

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Нагадаю, що коли Трамп обирався в президенти вперше, дехто ще до завершення підрахунку голосів поспішив привітати з перемогою Гілларі Клінтон, образ якої в українському інформаційному просторі ідеалізувався. Результат?

Коли ж Трамп не пішов на другий термін, всі радісно заплескали в долоні, думаючи, що з цим політиком можна попрощатися і дозволяли собі надто багато щодо нього. Тепер постріл у Пенсільванії додає Трампу неслабке прискорення.

Урок для українців

Все це я до чого? Напевно, до того, що хоч би яким ти був патріотом, який переживає за долю своєї країни, але кожному треба бути ще й дипломатом. Адже саме ти можеш стати в майбутньому інструментом у руках ворога, який той використовує проти твоєї ж країни.

Можна довго говорити, наскільки нереалістичні, шалені та шизофренічні конспірологічні теорії російських пропагандистів про "український слід" у замаху на Трампа, але суть в тому, що така людина, як Трамп, цілком може в них повірити.

Скажімо так. У неадекватності росіян сумнівів немає, але і нам слід дечому навчитися з цієї історії. Наприклад, дипломатичної стриманості та політичної коректності стосовно політиків країни-союзниці. А то сформуємо цілий пласт хейту в соціальних мережах, а розгрібати потім нашому дипломатичному сектору та політичному керівництву.