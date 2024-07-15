Как россиян воспринимают в Африке

Я очень ценю все попытки на академическом, культурном и художественном уровне начать делать то, чем не занимались все годы независимости Украины. Но ожидать решений, нужных нам сегодня, я бы не стала.

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После Нигерии в прошлом году, где я наблюдала за их президентскими выборами, Гана показалась гораздо более комфортной в плане людей и позиций.

Российские нарративы действуют в Африке, потому что они есть и их много, а россияне тратят немалые ресурсы на ТВ, внешнюю рекламу и коммуникации. Они действуют, потому что россияне бросают их на продуктивную почву неприятия Запада, а также определенные положительные воспоминания старшего поколения о Советском Союзе (хотя это уже не так актуально).

Впрочем, россияне за последний год подорвали доверие к себе, потому что на фоне коммуникаций почти ничего не делают. Ни инфраструктурных проектов, ни нормальной гуманитарки или продовольствия после всех танцев с бубнами Сергея Лаврова в Африке не видели. В отличие от Китая, который засыпал деньгами Африканский континент, россияне не инвестируют в видимые для граждан вещи: дороги, порты, логистику, предприятия. Здесь царит Китай.

Для многих в Африке жить в мире – "свободно ходить по улицам". Поэтому на вопрос об отношении к группе "Вагнера" и их преступлениях против человечности, доказательств которых в Африке достаточно, скорее услышишь о жестокости местных военизированных групп, чем об осуждении российских преступников. Для ряда стран они превратились в гарантов безопасности в поле. Также группа присутствует во многих экономических зонах, они сфокусированы, как говорят местные "на людях, а не на элитах".

Западные страны ставят какие-то условия и не очень готовы гарантировать эту безопасность, а китайские деньги и российская сила вагнеровцев идет безусловно к реформам, или демократическим преобразованиям, которые им просто не интересны. Это многих устраивает. Говорится здесь совсем не о Гане, хотя в Аккре можно увидеть ювелирные магазины с названием "Вагнер", что является красноречивым свидетельством.

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Россияне начали возвращаться на континент после 2017 года активно и дипломатическим способом. Они точно сильны в аналитике и разработке, а также оценке карт заинтересованных сторон: что кому болит, кто на что влияет, какие у кого интересы и кого за сколько можно заинтересовать на уровне элит. Это все им в отдельных странах больше известно, чем местным аналитикам, и не учитывать этот потенциал не стоит.

Например, в Мали еще в 2020 году российские флаги были на акциях протеста против коррупции и фальсификации выборов, и это не прошло незамеченным. Как в Беларуси в свое время Александр Лукашенко, так и в Африке можно жонглировать темой антикоррупции публично, а параллельно заниматься подкупом элит.

Также они очень активно работают с популярными блогерами, которые могут и не жить в Африке, но быть известными и влиять на общественное мнение, мобилизуя их к определенным действиям, в частности и протестных. Россияне и против нас, и против них используют Reflexive Control Theory.

Первоначально для Украины – поддержка Запада

Тема насилия и поставки оружия воспринимается по-другому, чем у нас. Что-то является большей нормой, а где-то сложнее, чтобы тема законной обороны в соответствии с уставом ООН было признано надлежащей мерой.

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Оружия на континенте было много, как и жертв от очень разных конфликтов, преимущественно внутреннего характера, поэтому оно воспринимается как источник проблемы, а не средство законной самообороны.

Ошибка нас и Запада, что все фокусируются на симптомах и проявлении проблемы, а не самой проблеме, тогда как измерение actor (А) – деятель, behaiver (B) – отношение, сontext (C) – контекст не менее важны. Не обязательно верить в доброту Китая или России на континенте, но можно легко распространить недоверие в обществе через эти факторы, вспомнить антиколониальную риторику и формальные действия советских времен и тому подобное.

Нашу историю, как и о сути современной России мало кто знает. Точнее, реальности не знает никто.

Вопрос в том, какие именно цели мы себе здесь можем ставить, если в первую очередь мы должны бороться за поддержку Запада, частью которого мы стремимся стать через вступление в ЕС и НАТО. Я думаю, что целью должна была бы стать определенная форма взаимодействия ради распространения правды, но она точно не является условием нашего выживания сегодня.