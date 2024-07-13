Россия рассыпается угрозами

Спикер российского МИД Мария Захарова по традиции подала наезд в виде имитации "коварных планов" Киева якобы для перекладывания вины на Россию. Это очевидная чушь, в которую никто не поверит.

Читайте также Украина победила Россию в стенах ООН

Киеву точно нет необходимости что-то "перекладывать" на Россию, тем более такой ценой. Кремль сам все на себя "переложил" – взорвал Каховскую ГЭС, обстрелял крупнейшую детскую больницу и совершил еще множество преступлений, после которых нет необходимости доказывать людоедскую сущность путинского режима.

Зачем этот сигнал? Россия в последние дни просто рассыпается угрозами. Кроме традиционного ядерного шантажа, Москва угрожает применением химического оружия, пугает инцидентом в результате "обстрела ЗАЭС", а теперь еще дамбы.

Целевая аудитория запугивания – наши партнеры. Они вынуждены оценивать гуманитарные последствия путинских угроз.

Запугивание на фоне провисания активности Запада из-за выборов в США (просто нет субъекта принятия сильных решений) – это попытка замедлить помощь и сформировать переговорную позицию. Нажать на рассмотрение путинского ультиматума по Украине.

Заметьте НАТО повторяет свою ошибку

В ядерные угрозы никто особо не поверил, поэтому нагнетают с помощью катаклизмов, которые сопоставимы по убыткам.

Все, что остается Путину, – пугать

Похоже, Путин услышал что-то неприятное от президента Китая Си Цзиньпина и премьера Индии Норендра Моди, поскольку вынужден форсировать. Отказ Дональда Трампа рассматривать его хотелки также подавил агрессора. Саммит НАТО хоть и не дал никаких прорывов, но подтвердил, что на этом уровне поддержка Украины будет и в следующем году. Это мало для нас, но больно для России.

Как я отметил ранее, до середины сентября Путин не может объявить мобилизацию. А без нее не удается чем-то поразить. Это доказано Харьковом. Остается только пугать и наносить удары по гражданским.

Специалисты говорят, что без прямого доступа (как в Каховке) с дамбами Россия ничего сделать не сможет чисто технически. Возможно, попытается разменять отказ от этих угроз на сохранение запрета бить западным оружием вглубь России.

Напоминаю, что вскоре закончится футбол, потом Олимпиада и мертвый сезон в США/Европе. Путин очень хотел бы до Олимпиады толкнуть на принятие ультиматума, чтобы осенью его продать.

А вот и нет.