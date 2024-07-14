Сколько Индия заплатила государству-агрессору

В мае 2024 года, по данным нашего собственного мониторинга, Индия импортировала 7,1 миллиона тонн сырой нефти из российских портов Балтийского (5,7 миллиона тонн) и Черного (1,4 миллиона тонн) морей. Это 47,6% от общего объема экспорта сырой нефти из портов этих двух морей.

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То есть в Индию прибыли 49 из 100 танкеров с сырой нефтью из Балтийского и 10 из 29 танкеров из Черного моря. В целом половину всей сырой нефти из портов Балтийского и 40% из портов Черного моря купила Индия.

Чтобы оценить это в валюте, можно все перемножить, по желанию от этой суммы отнять фрахтовые ставки для танкеров Suezmax на этом маршруте – примерно 4,6 миллиона долларов за рейс. Получится, что индийские покупатели заплатили России за сырую нефть в мае около 3,8 миллиарда долларов.

Абсолютный чемпион

2 место по морскому импорту российской кровавой сырой нефти в мае 2024 года и абсолютный чемпион мира по морскому импорту российских нефтепродуктов – Турция. В мае Турция импортировала 2,5 миллиона тонн сырой нефти:

из российских портов Балтийского моря – 2,1 миллиона тонн,

Черного моря – 0,4 миллиона тонн.

Это 17,3% от общего объема экспорта сырой нефти из портов этих двух морей.

Всего в Турцию прибыли 19 из 100 танкеров с сырой нефтью из Балтийского и 4 из 29 танкеров из Черного моря.

Кроме того, за май Турция импортировала 2,3 миллиона тонн нефтепродуктов из российских портов Балтийского (0,7 миллиона тонн) и Черного (1,6 миллиона тонн) морей. Это 37,7% от общего объема экспорта нефтепродуктов России из портов этих двух морей.

Важно НАТО повторяет свою ошибку

Количество танкеров с российскими нефтепродуктами, которые приняли турецкие порты в мае может ошеломить неподготовленного читателя: 83 из Черного моря и 16 из Балтийского. Из этих 99 танкеров 35 – российские.

Кстати, после начала полномасштабной войны в Украине Турция в 2022 году увеличила среднемесячные показатели этого импорта вдвое, а дальше даже в 3 – 4 раза.

Уже не только специалисты нефтяного рынка задают риторический вопрос: неужели в Турции в 3 раза выросло использование некачественного российского дизельного топлива? Или это что-то другое?

Мы ценим помощь Турции, но...

Добавим тему, по которой возникает много вопросов. Уже год, с июля 2023, Турция продвигает тему возобновления работы черноморской зерновой инициативы (той самой – с участием ООН, России и Турции, из которой Россия демонстративно вышла). Хотя весь этот год успешно работает альтернатива – украинский морской экспортный коридор (без ООН, без России и без Турции). Зачем это турецкому президенту, никто понять не может. Остается предположить, что:

турецкому лидеру что-то известно о планах России атаковать суда, идущие в порты "Большой Одессы" по украинскому коридору;

или он выполняет просьбу Владимира Путина, которому, конечно, не нравится, что суда на пути к украинским портам теперь никто не досматривает.

Заметьте Украина победила Россию в стенах ООН

Так, мы ценим то, что Турция закрыла свои проливы для военных кораблей России. И про "Байрактары" не забыли. Но...

Все страны-"миротворцы" – и те, что есть, и те что появятся – просто имеют бизнес с путинской Россией. Беспокоятся они не о мире, а о том, что их банки уже чувствуют. Иначе уже скоро придется свой бизнес со страной-агрессором как-то сворачивать.