Арахамия планирует закон о легализации политической проституции и нашел первого кандидата
Источник:24 канал
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пошутил, что хочет легализовать политическую проституцию. Таким едким комментарием он ответил "радикалу" Олегу Ляшко.
В эфире одного из телеканалов Давид Арахамия и Олег Ляшко подняли словесную перепалку. Спор начался на фоне обсуждений отставки Дмитрия Разумкова.
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"Закон о политической проституции"
Давид Арахамия сказал, что "Слуге народа" стоит дать самостоятельно разобраться со своей должностью. На это нардеп Вадим Рабинович тихо сказал "кошмар", а Олег Ляшко начал гневный спич.
"Радикал" стал обвинять Арахамию в том, что это не должность "слуг", а должность народа. Впоследствии посыпались обвинения, что "Слуги народа" – зеленые диктаторы. Поэтому началась ссора во много голосов.
Ведущая программы Наташа Влащенко попросила выключить микрофоны всех в студии и в конце концов дала слово Арахамии, который принимал участие в программе онлайн.
После закона об олигархах, я лично планирую сделать законопроект о легализации политической проституции. Там будет реестр, где господин Ляшко будет первым номером,
– сказал Арахамия.
На это экс-депутат Олег Ляшко ответил, что это его место в этом реестре.
Главное об отзыве Дмитрия Разумкова:
- Давид Арахамия 30 сентября подал два обращения относительно сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова. Одно – от фракции, второе – лично от себя как ее главы.
- Для того, чтобы внести предложение об отзыве, нардепам необходимо собрать не меньше 150 подписей нардепов.
- Как объясняет Арахамия, между спикером и нардепами наступила "точка бифуркации". Одна из причин – законопроект об олигархах, который Разумков не поддержал и отправил на рассмотрение Венецианской комиссии. К тому же якобы появились мелкие и крупные расхождения во взглядах на политику.
- СМИ предполагают, что следующим спикером Рады будет заместитель Разумкова – Руслан Стефанчук.